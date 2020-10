El misionero Néstor Pitana protagonista de la primera polémica de las Eliminatorias - El Territorio Misiones

Viernes 9 de octubre de 2020 | 10:50hs.

Paraguay y Perú le dieron inicio a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 y la primera polémica no tardó en llegar a partir de un codazo del defensor Carlos Zambrano sobre Miguel Almirón que fue sancionado con una amonestación por parte de Néstor Pitana pese a la intervención del VAR.La acción del defensor peruano que milita en Boca fue con notable violencia y debió ser sancionada con expulsión, pero el árbitro argentino le permitió seguir en el campo de juego.Los jugadores de Paraguay reclamaron la roja para Zambrano por su movimiento descalificador pero Pitana no modificó su decisión incluso cuando desde el VAR revisaron la jugada ocurrida a los 17 minutos del primer tiempo en el estadio Defensores del Chaco.Cabe recordar que el 14 de febrero de 2020 se anunció de manera oficial que todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas contarán con la asistencia del VAR. Entonces la Conmebol anunció mediante un comunicado: "Este sistema constituye un avance importante en la implementación de tecnología aplicada al fútbol con el objetivo de detectar errores claros y obvios que pudieran modificar el resultado de un partido”, espíritu que en esta caso no fue cumplido.