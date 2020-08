El misionero Lanziani dejó la secretaría de Energía - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020

El ministro de Desarrollo Productivos Matías Kulfas le pidió la renuncia al secretario de Energía, el misionero Sergio Lanziani y en su lugar asumirá el diputado nacional por Neuquén del Frente de Todos y actual titular de la Comisión de Energía en la Cámara baja, Darío Martínez.El patagónico Martínez llega al cargo con el aval del ministro de Economía, Martín Guzmán y de los gobernadores, sobre todo los mandatarios de las provincias petroleras. Con este cambio de gabinete, el gobierno nacional busca relanzar el área de Energía, con el objetivo de potenciar la producción de hidrocarburos (petróleo y gas) y reacomodar los cuadros tarifarios de los servicios públicos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y Kulfas pondrán en funciones a Martínez el próximo lunes, adelantaron.La salida del misionero Lanziani no sorprendió en el sector, ya que su gestión se fue desdibujando desde que asumió en diciembre y desde entonces no participó de definiciones centrales de su cartera como la implementación del barril criollo o la discusión del nuevo esquema de gas que el gobierno se apresta a anunciar.En el área particular de Energía, los objetivos trazados apuntan a potenciar la producción de hidrocarburos (petróleo y gas), que sufrió en los últimos meses el impacto de la pandemia de coronavirus, con una fuerte baja de los precios internacionales y una importante caída en la demanda local.El nuevo secretario deberá además intervenir en los mecanismos de descongelamiento y en las pautas de futuros ajustes de las tarifas de los servicios públicos del gas y la electricidad, y en las inversiones de las empresas concesionarias.