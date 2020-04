El Ministro de salud de Brasil sigue en su cargo

Lunes 6 de abril de 2020 | 22:46hs.

Luego de varias idas y vueltas, el ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, continúa en su cargo. Lo anunció él mismo este lunes, luego de reunirse co el presidente Jair Bolsonaro, con quien tiene diferencias públicas acerca del alcance de la pandemia de coronavirus en Brasil.Mandetta anunció su continuidad en una conferencia de prensa en la que manifestó que "la reunión fue muy productiva. Creo que el gobierno se está reposicionando para tener más unidad y enfoque. Todos unidos por el problema”, declaró Mandetta, de acuerdo a la cadena G1.“Continuaremos, nos enfrentaremos a nuestro enemigo que tiene un nombre y un apellido: es el covid-19”, afirmó. “Un médico no abandona a un paciente. Yo no abandonaré”, agregó.El ministro confesó que ya había incluso comenzado a vaciar los cajones en su escritorio, preparándose para su salida. Ahora, ha instruido a los funcionarios de su ministerio que no abandonen sus puestos hasta que él lo ordene.“No se detendrá hasta que yo diga que se debe detener. Cuando salga del ministerio, colaboraremos con quien entre. Pero saldremos juntos del Ministerio de Salud”, dijo, dirigiéndose a los empleados que estaban en la sala de entrevistas.Horas antes los periódicos O Globo y Folha de Sao Paulo habían reportado las intenciones de Bolsonaro de retirar del cargo a Mandetta , con quien mantiene serias diferencias sobre la estrategia del gobierno frente a la pandemia, para reemplazarlo con el diputado Omar Terra, según publicó el sitio de noticias infobae.com.