El ministro de Salud bonaerense consideró probable que se vuelva a fase 3

Jueves 2 de julio de 2020 | 12:00hs.

La Provincia adelantó que después del 17 de julio "es probable" que vuelva a la fase 3 de la cuarentena por coronavirus, que rigió previo a la implementación del aislamiento estricto. El ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán dijo que tiene expectativas de que la curva de contagios "desacelere su crecimiento" a partir de las restricciones que se dispusieron desde el miércoles en el área metropolitana.En el AMBA, integrada por Ciudad y el conurbano bonarense, se usó la estrategia conocida como "martillo" para bajar los casos. Consiste en la aplicación de fuertes limitaciones de actividades, como el transporte público solo para trabajadores esenciales y el cierre de comercios que no sean de rubros considerados prioritarios.Gollán dijo que espera que la curva "desacelere su crecimiento" y destacó que por las medidas que se tomaron bajó la circulación. Afirmó que uno de los objetivos es lograr que la mayor cantidad de gente permanezca en sus casas, para reducir la posibilidad de contagio. "Cuando se baja drásticamente el movimiento baja la circulación del virus", planteó.Explicó en diálogo con El Destape Radio que en los últimos días la ocupación de camas de terapia intensiva "venía creciendo entre 1% y 2% por día" y que los resultados de actual fase del aislamiento se verán en dos semanas. Consideró "probable" que después que termine esta etapa, el próximo 17 de julio, se vuelva "a una etapa similar" a la fase 3, que rigió hasta el martes.Dijo que el tiempo de duplicación de casos actualmente se ubica en once días y que "lo deseable" es que "se vuelva a estirar a 15 o 16 días para arriba". Explicó que intentan reducir los casos del aislamiento y que impulsan los operativos de detección temprana, para que la curva de contagios "crezca más despacio".Afirmó que el tratamiento con plasma de pacientes recuperados mostró "resultados alentadores" aunque aclaró que todavía "no hay conclusiones" sobre esta terapia. Dijo que en el mundo se prueban varias vacunas y que en el caso de que se elija a la Argentina para testearla se incluirá a la Provincia. "Si aparece la posibilidad podemos hacer pruebas. Hay conversaciones", indicó en El Destape Radio.La provincia de Buenos Aires es el distrito del país más afectado por el COVID-19. Según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación acumula 33.310 positivos desde el inicio de la pandemia, con 1671 casos confirmados en las últimas 24 horas.TN.com.ar accedió a datos oficiales y realizó un ranking de los distritos más infectados. La lista la encabeza La Matanza, con 4886 personas con coronavirus y 62 muertos. En orden decreciente siguen Quilmes con 2661 casos; Avellaneda (2068); Lomas de Zamora (2040); Lanús (1882); General San Martín (1533); Almirante Brown (1457); Tres de Febrero (1178); Merlo (1115); Florencio Varela (1047) y Moreno (941).