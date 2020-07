El Ministerio de Salud advierte sobre brotes en todo el país

Lunes 27 de julio de 2020

Foz suma 3.000 casos de Covid-19 El sector de vigilancia epidemiológica de la vecina ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, confirmó ayer 46 nuevos casos positivos de Covid-19, elevando la cantidad de casos registrados desde el inicio de la pandemia a 3.018 casos de la enfermedad en el mencionado municipio. Cabe destacar que del total 2.494 pacientes ya se han recuperado.



Según los datos del último parte epidemiológico, de los nuevos casos 19 son mujeres y 27 hombres entre las edades de 6 meses a 84 años. Además afirmaron que 44 pacientes permanecen externados en aislamiento domiciliario y solo dos están internados 2 por la enfermedad.



Por su parte el documento indica que, de los casos confirmados activos 437 están aislados con síntomas leves y 61 están internadas.





El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 4.192 nuevos contagios de Covid-19 y que fallecieron 46 personas a causa de la enfermedad. De esa manera, el total de infectados ascendió a 162.526 y las muertes a 2.939. En el extremo opuesto, los recuperados son 68.022.Desde la cartera sanitaria reforzaron la idea de “brotes en todo el país” que viene destacando en los últimos días. “Sólo cuatro provincias no confirmaron casos ayer (por el sábado), y una sola, La Pampa, no tiene casos en los últimos catorce días. Pero empiezan a aparecer brotes por personas que ingresan a las provincias. Uno de los conceptos de esta semana es que el desafío no es solo el AMBA. Estamos viendo brotes en todo el país. En lugares donde no había o los habían controlado aparecieron casos por conglomerados. Esto se puede ver en los números. Desde el 11 de julio al 25 de julio, los casos fuera del AMBA aumentaron un 51,2%, mientras que el aumento en AMBA fue del 33,8%”.De los fallecidos ayer 29 eran residentes de la provincia de Buenos Aires, doce de la Ciudad de Buenos Aires (Caba), tres de Mendoza, uno de Córdoba y otro de Río Negro. Según estos datos, la mayor tasa de mortalidad se sigue dando en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).