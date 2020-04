El Mercosur aprobó la creación de un fondo de emergencia para combatir el coronavirus

Sábado 4 de abril de 2020 | 22:45hs.

El Mercosur destinará a través de su Fondo de Convergencia Estructural (FOCEM) u$s 16 millones al proyecto “Investigación, Educación y Biotecnología aplicadas a la Salud, que serán destinados exclusivamente al combate de la pandemia de coronavirus, según informó Cancillería a través de un comunicado."La iniciativa del canciller Felipe Solá y sus pares del Mercosur tiene como objetivo colaborar de manera coordinada con las autoridades nacionales de los cuatro Estado Partes (Argentina-Brasil-Paraguay y Uruguay) en el combate al Covid-19, en particular para mejorar las capacidades nacionales de realización de tests de detección del virus", indicaron fuentes del Palacio San Martín.A través de esta iniciativa, el bloque regional destinará u$s 5,8 millones adicionales para la realización de tests, y en el caso de Argentina habrá 45.000 dispositivos para detección del virus.Asimismo, se ha contemplado un fondo adicional de u$s 10 millones para la ampliación de las acciones, destinado a aumentar aún más la capacidad de testeo de los cuatro países y cuyo uso dependerá de la evolución de la pandemia; realización y análisis de detección del virus por parte de los cuatro países.La cancillería argentina promovió esta iniciativa presentada por el director del proyecto, Eduardo Arzt (Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires) del Conicet.El proyecto es ejecutado en Argentina por el Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires –Conicet-, en Brasil por la Fundação Oswaldo Cruz, en Paraguay por el Laboratorio Central de Salud Pública del Ministerio de Salud (LCSP) y el Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (CE-DIC), y en Uruguay por el Instituto Pasteur de Montevideo, consignaron desde Cancillería.