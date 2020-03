El Mercado Central registró hasta 50% de subas en algunos productos

Jueves 26 de marzo de 2020 | 04:00hs.

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

Jóvenes estibadores en grupos caminando entre las calles internas del Mercado Central de Misiones son la postal más frecuente desde la semana pasada en el centro de abastecimiento de frutas y verduras. Los obreros, como propietarios de puestos y directivos, coinciden en que el trabajo bajó notoriamente. Las razones principales se apuntaron hacia la menor llegada de compradores, como de camiones con mercadería desde otras provincias. Y se detalló que los transportistas sufren los mayores controles sanitarios y la suba de costos en los envíos. En los últimos días cerraron entre cinco y seis puestos de venta. Y otros más piensan hacerlo próximamente si sigue el bajo movimiento. “No está entrando nada, creo que hoy entraron tres camiones. La venta aflojó mucho”, comentó Gregorio Fernández propietario del puesto “El rey del tomate” en el Mercado Central.







En diálogo con El Territorio, el vendedor comentó que hay poca mercadería y se encarece por los fletes más caros. “En Corrientes se pusieron muy estrictos y no estaban dejando salir los camiones con cargas. Y para colmo desde acá (Misiones) no se puede llevar ni madera ni piedra. A eso hay que sumarle que también, por los impuestos de Rentas, nos sale más caro ingresar mercadería”.





En los días de mayor arribo de camiones con mercadería -lunes y viernes- llegan a 30 o 35 pero en las últimas semanas sólo llegaron 10 aproximadamente. Ayer, un día de poco movimiento, llegaron sólo tres transportes desde otras provincias.





Otro punto de vista aportó Luis Calógero, del puesto C22, quien no reportó inconvenientes con los transportes por contar con vehículos propios, pero sí una merma de compra de consumidores paraguayos. “Nuestro transporte tiene todo en regla y no estamos teniendo mayores problemas. La merma en el consumo sí se da porque con la cuarentena no llegan los compradores paraguayos que generaban más del 50% de ventas del Mercado”.



Menos trabajo





Entre los trabajadores comentaron por su parte que hay poco trabajo tanto por falta de compradores, como por escasez de hortalizas para ofrecer. “Hay puestos que cerraron por no poder traer mercadería y también porque se tiene miedo de la enfermedad. Acá entre los propietarios hay mucha gente grande”, comentó un cargador.





Acotó que hay productos que sobresalen en la escasez por su estacionalidad. “Ahora estamos en la época del tomate en Corrientes y al no ingresar, se nota. Se tiene que traer de otras provincias y es más caro”, se recordó.







Diego Silveira, delegado de los cargadores del Mercado Central, explicó a El Territorio que la menor actividad es lo más preocupante para los trabajadores. “Al no llegar los compradores paraguayos se siente mucho la falta de ventas. También no están dejando pasar a los camiones con cargas, les piden más autorizaciones y por eso no llegan. Acá hay más de 300 trabajadores que dependen de la venta de frutas y verduras”, explicó.







Silveira relató que la semana pasada realizaron una huelga por la falta de trabajo en la entidad y fueron escuchados por funcionarios de Desarrollo Social de la provincia. “Estamos preocupados por la falta de trabajo si sigue bajando la venta. Desde el gobierno nos dieron bolsas de mercadería y al menos es algo que ayuda a pasar el mal momento”.







Se explicó que en general un cargador puede sacar entre 700 o 1.000 pesos por día de trabajo los días lunes y viernes cuando hay más actividad en la entidad. Los otros días “tienen que ver si consiguen algo, hay que rebuscarse”, se acotó.







Entre los nuevos problemas que enfrentan por la crisis sanitaria, Silveira recordó también que llega menos clientes de otras localidades misioneras por miedo a los controles sanitarios “Hay gente que no quiere salir de su pueblo por miedo a que no le dejen pasar y encima le cerraron el camino en muchas partes”.



Suben precios y hay preocupación







La expansión del coronavirus también cambiará el trabajo en el Mercado Central. En los próximos días entregarían barbijos y guantes para los cargadores. Y desde la entrada de la entidad se apunta a estimular a que usen las protecciones sanitarias mientras realicen sus labores. A su vez, desde la administración del Mercado Central, su presiente Jorge Brignole explicó que notoriamente con la escasez de camiones llegaron fuertes incrementos. “Hay subas de entre el 20 y 30 por ciento. Y pueden llegar en algunos casos al 50% como en el caso de la ciruela que pasó de 1.000 a 1.500 pesos en una semana”, comentó. En el Mercado Central indicaron que esta semana hubo otros notables aumentos como la papa negra que pasó de 300 a 450 pesos la bolsa de 18 a 20 kilos. La cebolla pasó de 300 a 400 pesos la bolsa de 18 a 20 kilos. La banana de Brasil pasó de 950 a 1200 pesos la caja de 19 a 20 kilos. La naranja subió de 520 a 600 pesos el cajón de 27 a 30 kilos entre otros.







En referencia a los problemas de abastecimiento, Brignole aseguró que ya elevaron un informe a través de la Mesa Nacional Hortícola que integran entre varios Mercados Centrales de provincias para que el Ministerio de Agricultura intervenga en la cuestión. “La situación es grave porque se trata de envíos de alimentos. Hay problemas por las autorizaciones que se piden para circular”, detalló.







También apuntó que hay más problemas por los mayores costos de los envíos. “Los camiones vuelven vacíos porque no les dejan llevar carga a la vuelta”.