El mensaje irónico de Danna Paola

Jueves 21 de mayo de 2020

Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron su separación a través de las redes sociales. De esta manera, dejaron en evidencia que la cuarentena los separó físicamente y no pudieron con el amor a la distancia. En este contexto, Danna Paola, una actriz y cantante mexicana, fue señalada como la tercera en discordia. Más allá de esto, la joven influencer publicó una escena de Elite para referirse en tono irónico a la versión de un supuesto affaire con Sebastián. “¿Me hablas a mí? ¡Qué dilema! Yo en este conflicto soy como Suiza, un país bello, rico y que no me meto en las guerras de nadie”, dice la actriz en el video que posteó desde su cuenta oficial de Twitter.