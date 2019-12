“El mayor desafío es no relajarse”

Sábado 21 de diciembre de 2019

El equipo del Oberá Tenis Club que representa a la provincia en la segunda categoría del básquet nacional cerró el año de la mejor manera. Desde la llegada como entrenador de Leandro Hiriart, hace exactamente un mes, el elenco obereño hilvanó nueve triunfos consecutivos que le permitieron clasificar al Top 4 que se jugará en febrero y, además, terminará el 2019 como líder en la segunda fase de la zona Norte de la Liga Argentina.Si bien hasta la llegada de Hiriart al banco de suplentes el Celeste venía muy bien de local, el cambio radical con el nuevo entrenador se dio en condición de visitante. El conjunto misionero ganó todo lo que jugó afuera desde su llegada.“El récord de nueve partidos ganados de forma consecutiva nos da la pauta de que se hicieron muchas cosas bien. Lo más importante es que creo que el equipo todavía no llegó a su techo, sobre todo en la parte ofensiva. Podemos mejorar aún más y jugar mejor”, aseguró el entrenador mientras descansa en la ciudad de Rosario.“Es un mérito muy grande de los jugadores porque sólo pudimos entrenar tres veces de forma fuerte en 25 días. Teorizamos más de la cuenta debido a la gran cantidad de viajes y partidos que tuvimos. Mis jugadores asimilaron de gran forma todos los conceptos que les hemos dado. Muchas veces esto no se trata de cuánta información propone uno sino de cuánta información el grupo está preparado para asimilar. En ese aspecto los jugadores han hecho un gran trabajo desde la concentración y la ejecución que fue brillante. El gran mérito es de ellos”, enfatizó.Lejos de conformarse con el andar ideal que mostró el equipo en el último mes, Hiriart se ilusiona con seguir creciendo durante la primera parte del año que viene. La clave estará en la preparación que puedan realizar durante el mes de enero porque OTC tendrá sólo cuatro compromisos y eso implica más tiempo para poder trabajar y afianzar ideas.“Creo que el equipo puede seguir mejorando. El mes de enero nos va a servir mucho para poder entrenar duro. Tendremos solamente cuatro partidos en todo el mes y eso nos permitirá tener más tiempo para trabajar juntos. Debemos mejorar las cosas que no hicimos tan bien y reafirmar las cosas que sí estamos haciendo bien, sobre todo en el aspecto defensivo”, aclaró.Por otra parte, hizo hincapié en que no deben quedarse con lo conseguido hasta ahora porque todavía ‘“no se ganó absolutamente nada”.“El mayor desafío es no relajarse. No se ganó absolutamente nada, el equipo terminó primero antes del receso y con la clasificación al Top 4. Los objetivos intermedios están cumplidos pero todavía no se plasmó ninguno. Nuestra mentalidad es de seguir e ir por más. Tenemos el deseo y la ilusión de que el cuadrangular del Top 4 se pueda jugar en Oberá, pero si eso no ocurre intentaremos ir a ganar a la cancha que sea”, aseguró el entrenador que ya había tenido un paso por OTC en la temporada 2014 y que en noviembre de este año volvió para ocupar el lugar de Alejandro Kuperman.“Volveremos a entrenar el sábado 4 de enero a las 18 horas pensando en el juego ante Ameghino que es el 11 de enero en condición de local. El Súper 4 será entre el 15 y el 16 de febrero con sede a designar, seguramente se definirá la semana que viene”, finalizó.