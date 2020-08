El Masters 1000 de Cincinnati cancela su jornada en adhesión a reclamo por violencia racial - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020 | 17:49hs.

"Antes que deportista, soy una mujer negra. Y como mujer negra siento que hay asuntos mucho más importantes que necesitan inmediata atención, antes que verme a mí jugar tenis", resaltó Osaka al anunciar su baja del certamen.





Osaka, hija de padre haitiano y madre japonesa, reside en Florida, aunque compite representando a Japón, y se sumó a otros deportes que adoptaron la decisión de cancelar sus compromisos en adhesión al reclamo contra la violencia racial, como la Major League Soccer (MLS), la NBA y la MLB de béisbol.



En ese sentido, la MLS canceló anoche los encuentros entre Inter Miami-Atlanta United (con nutrida presencia argentina y con los jugadores en cancha en Fort Lauderdale), FC Dallas-Colorado Rapids, Real Salt Lake-Los Angeles, San Jose Earthquakes-Portland Timbers y Los Angeles Galaxy-Seattle Sounders.



En la NBA, los jugadores de Milwaukee Bucks resolvieron no presentarse a jugar el encuentro que debían disputar ayer con Orlando Magic, por los playoffs, y la organización de la competencia, ante el cariz de los acontecimientos, pospuso los encuentros pautados a continuación entre Houston Rockets-Oklahoma Thunder y Los Angeles Lakers-Portland Blazers, ambos por la Conferencia Oeste.



Blake, de 29 años, fue atacado el domingo pasado por un agente policial que le disparó siete tiros por la espalda. "Se necesitará un milagro para que vuelva a caminar", dijo a CNN, Benjamin Crump, uno de los abogados de la víctima.

El Masters 1000 de Cincinnati, que de manera excepcional se juega este año en Nueva York como antesala del US Open, por la emergencia sanitaria ante la pandemia de coronavirus, anunció hoy la cancelación de la jornada en adhesión a los reclamos por violencia racial tras lo sucedido con el ciudadano negro Jacob Blake, baleado por fuerzas policiales en el estadio de Wiscosin."Como deporte, el tenis está adoptando una postura colectiva contra la desigualdad racial e injusticia social que una vez más ha sido puesta en primer plano en la Estados Unidos. USTA, ATP Tour y WTA han decidido reconocer este momento en el tiempo pausando el juego del torneo el jueves 27 de agosto. El juego se reanudará el viernes 28 de agosto", indicó el comunicado oficial difundido por el torneo de Cincinnati en el sitio de la ATP.Los partidos pospuestos para mañana son las semifinales del cuadro masculino que debían animar el serbio Novak Djokovic (1) ante el español Roberto Bautista Agut (12) y el griego Stefanos Tsitsipas (6) frente al canadiense Milos Raonic (30), y entre las damas la "semi" programada entre la británica Johanna Konta (15) y la bielorrusa Victoria Azarenka (59).La otra semifinal del cuadro femenino fue para la belga Elise Mertens (22), quien avanzó directamente a la final por la decisión de no continuar en el torneo que tomó la japonesa Naomi Osaka (10).Osaka, de 22 años y ganadora del US Open en 2018 y abierto de Australia en 2019, desistió de seguir jugando el torneo como muestra de adhesión a lo sucedido con Blake el domingo pasado.