El martes 11 se inicia el juicio por el doble crimen de Puerto Rosario

Martes 4 de agosto de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Las pericias balísticas confirmaron que las víctimas fueron ultimadas con dos armas del policía Víctor Javier Dlugokinski (35), su pistola reglamentaria y una escopeta. Luego los cadáveres fueron sepultados en la chacra del mismo funcionario.Además, el citado y sus cómplices fueron implicados por el relato de los integrantes de una patrulla de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que el mismo día del hecho los identificó trasladando la moto de la pareja asesinada.Pero no sólo eso, ya que en el transcurso de la investigación los imputados se cruzaron acusaciones sobre las responsabilidades que tuvo cada uno en el hecho.En tanto, tras sortear una serie de recursos interpuestos por las respectivas defensas y las restricciones por la pandemia de covid-19, el Tribunal Penal Uno de Oberá fijó para el próximo martes de 11 el inicio del debate oral por el doble homicidio de Olivia Márquez (46) y su concubino Sandro Leiva (40), perpetrado el 28 de marzo del 2017 en Puerto Rosario, municipio de Florentino Ameghino.En principio, según averiguó El Territorio, se prevén tres jornadas consecutivas y para ellos fueron citados 22 testigos.El expediente 37874/2017 está caratulada como “doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y tiene como imputados al cabo de Policía Víctor Javier Dlugokinski, su hermano Pablo Roberto Dlugokisnki, alias “Oscar Dos Santos” y/o “Joao Paulo”, y Leandro Bublitz, cuñado de ambos.Tal como anticipó este matutino, en un primer debate serán juzgados el policía y Bublitz, quienes permanecen alojados en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul. En tanto, Pablo Dlugokinski se halla detenido en Brasil y enfrentará a la Justicia en una segunda instancia, puesto que nadie puede ser juzgado en ausencia.Precisamente, Pablo Dlugokinski permaneció prófugo por casi dos años, hasta que fue capturado por portar un documento de identidad falso. Desde entonces está alojado en la Penitenciaria Modulada Estadual de la localidad de Montenegro, Río Grande Do Sul, a unos 70 kilómetros de Porto Alegre.El hermano del policía fue detenido el 3 de febrero del año pasado, en San Sebastián do Caí, Porto Alegre, cuando acomodaba sus equipos de sonido para brindar un show con su banda, en la que se desempeñaba como vocalista.Su ubicación estuvo a cargo de la Brigada Militar, tras una denuncia que hizo una mujer con la cual mantenía una relación sentimental.Con relación al hecho, la situación de los hermanos Dlugokinski se agravó luego de que su cuñado Bublitz los acusara directamente. Declaró que le habrían confesado la autoría material del hecho y le solicitaron que los ayude a deshacerse de la motocicleta de las víctimas. “Nosotros los matamos, les disparamos”, aseguró que reconocieron.Según Bublitz, los hermanos habrían perpetrado el doble homicidio porque sospechaban que la pareja asesinó a su padre, Ildo Victoriano Dlugokinski (58), quien falleció en el incendio de su vivienda el 25 de marzo del 2017, o al menos así fue caratulado el caso por las autoridades.La señora Márquez y su concubino desaparecieron tres días después. La mujer era tía de los Dlugokinski, junto a su pareja trabajaba en la chacra del cabo y eran vecinos.El mismo 28, los hermanos y su cuñado Bublitz fueron identificados por una patrulla de GNA en un control sobre la ruta Costera 2, cuando transitaban en el auto del policía y llevaban una Gilera 110 desarmada en el baúl.Días más tarde la moto fue encontrada desarmada en el cauce del arroyo Los Toros y se confirmó que era propiedad de las víctimas.Los cadáveres fueron hallados el domingo 2 de abril enterrados en una fosa ubicada en la propiedad de Dlugokinski.En su indagatoria, Bublitz mencionó que el 28 de marzo al mediodía se hallaba en su casa de Puerto Panambí y llegaron Víctor y Pablo Dlugokinski, sus cuñados. Se quedaron a almorzar y luego le invitaron “para dar una vuelta”, indicó.“Cuando salimos de mi casa eran las 16, 16.30 y en el camino, llegando a la casa de Víctor, ellos me contaron que habían matado a esa pareja de Olivia Márquez y Sandro Leiva porque descubrieron que habían matado a su padre, llamado Ildo Victoriano Dlugokinski. Ellos habían desarmado la moto de la pareja y yo no sabía lo qué hacer. Me puse muy nervioso y ellos me pidieron que los ayude a deshacerse de la moto”, relató.Dijo que ya oscurecía cuando salieron de la casa del cabo y alrededor de las 20.30 fueron detenidos por el control de Gendarmería.“Le pidieron la documentación del auto y de la moto y Víctor no tenía. Ahí Gendarmería nos trajo hasta el destacamento de Panambí y Víctor entró y habló con los gendarmes. Nosotros quedamos afuera, estuvimos media hora en el destacamento y nos liberaron. Cuando nos liberaron fuimos hasta el arroyo Once Vueltas, Los Toros y tiramos la moto. Ellos me trajeron a mi casa y se fueron a la casa de Víctor y de ahí, de esa noche, no tuve más contacto con ellos”, aseguró.Argumentó que la confesión de los hermanos lo dejó muy nervioso y precisó que “el que más habló fue Víctor y no sé si en esos momentos Pablo dijo algo más. Recuerdo que Víctor dijo: ‘Mirá, gurí, nos mandamos una cagada’. Me dijo que mataron a la pareja y ahí se nubló mi mente, me puse nervioso, no sabía qué hacer, no podría creer lo que me estaban contando”.Bublitz aseguró que no asesinó a la pareja y se mostró arrepentido de haber colaborado a encubrir el crimen.“Ni yo sé por qué les ayudé a esconder la moto, es algo que no debía hacer. Fue un poco por miedo y también porque les conozco y son mis parientes”, indicó, y agregó: “Yo no los maté. Lo que hice fue ayudar a deshacerse de la moto y no contar lo que pasó”.En tanto, mencionó detalles que le habrían comentado los hermanos, sobre el horario y el lugar donde emboscaron y asesinaron a las víctimas.Al respecto, mencionó que “dijeron que fue entre las 10.30 y 11 de la mañana (del 28). Yo me quedé loco y comencé a preguntar y me dijeron que ellos le llamaron a la pareja a la casa de Víctor y ahí cuando vinieron los mataron, le metieron plomo”.“Me dijeron que comenzaron a discutir, que la Márquez confesó que le mataron al papá de él, y ahí ellos los mataron y enterraron. Ellos me indicaron el lugar donde habían escondido las armas. Me dijeron que era una escopeta y un revólver o pistola, no recuerdo. Después le conté eso a la Brigada”, señaló.En un tramo, indicó que los hermanos “se pusieron muy mal, se largaron a llorar y Víctor me dijo: ‘Yo arruiné mi vida, pero vengué la muerte de mi papá’”.También confirmó que la pareja trabajaba para el policía en la plantación de tabaco, como señalaron varios testigos.En tanto, precisó que Pablo Dlugokinski llegó desde Brasil -donde residía- junto a su esposa para asistir al velorio de su papá. Posteriormente cruzó la frontera y permaneció prófugo por casi dos años.