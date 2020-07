El maltrato psicológico lidera las denuncias por violencia familiar

Viernes 24 de julio de 2020 | 04:00hs.

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) de Misiones, a cargo de la directora ejecutiva Silvana Dea Labat, publicó ayer un nuevo informe sobre los casos de violencia detectados a través de denuncias realizadas a la línea 137, enmarcada dentro del Programa Nacional “Las víctimas contra las violencias”.En ese sentido, del total de intervenciones efectivizadas de manera telefónica (2.623 casos), el 45,1% fue por violencia psicológica, el 33,6% por violencia física, el 10% por violencia económica y un 9,2% por violencia sexual.Muchas veces se presenta más de un tipo de violencia por intervención, y en más del 90% de los casos la víctima es una mujer.A través de los datos correspondientes al 2019 suministrados por la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones, el organismo presentó un estudio descriptivo a partir de la sistematización de las variables. Además, el informe se encuadra bajo el Observatorio de Violencia Familiar y de Género.De esta forma, desde el organismo especificaron que en 2019 hubo un registro de 2.623 intervenciones telefónicas y 563 domiciliarias.Sin embargo, remarcaron que sobre estos totales, no en todas las variables se registran datos, por lo que los números van variando de acuerdo a lo que se estudie en cada caso.Así, en detalle, durante el año 2019, de las 2.623 intervenciones telefónicas, en 1.994 se pudo identificar la localidad. De ese total, el 71,6% correspondieron a Posadas, el 12,3% a Garupá, el 8,4% a Oberá y el 7,7% a Eldorado.Con respecto al tipo de violencia, sobre un total de 2.060 casos intervenidos con datos referidos, el 75% fue de violencia familiar y el 25% de otro tipo de violencia.Asimismo, sobre un total de 56 hechos de violencia registrados que involucraron armas, el 41,1% eran armas blancas, el 35,7% armas de fuego y el 23,2% tuvieron que ver con otro tipo de armas. Cuando se utilizó arma blanca, el 91,3% de las victimas era de género femenino, el 100% cuando se utilizó armas de fuego, y del 69,2% cuando se usó otro tipo de arma.En tanto, sobre el total de casos en que se menciona el vínculo con la víctima, en el 34,3% el agresor era el cónyuge o pareja actual, en el 24,7% era el ex cónyuge o ex pareja y en el 17,2% fueron los padres de la víctima.Finalmente, del total de intervenciones telefónicas, en el 38,8% de los casos se llevó a cabo alguna medida. Sobre estas, las principales fueron: orientación, denuncia civil, articulación institucional y denuncia penal, entre otros.De acuerdo a lo que explicaron desde el Ipec, “el objetivo del observatorio es recolectar, procesar, analizar y difundir información sobre varios temas, entre los que se destacan casos de femicidio y trata de personas con fines de explotación sexual”.“Los resultados de las observaciones tienen como objeto fomentar el diseño, implementación, monitoreo de políticas públicas tendientes a la identificación, tratamiento, prevención y erradicación de esta problemática”, argumentaron.