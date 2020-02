El mal rato de Selva Alemán y Arturo Puig

Sábado 8 de febrero de 2020

Arturo Puig y Selva Alemán sufrieron el robo de todas sus pertenencias durante sus vacaciones en Punta del Este.

La pareja de actores pasó un mal momento: un motochorro le arrebató a Alemán la cartera donde llevaba el dinero, los documentos y sus pasajes de vuelta a la Argentina, aunque Puig llevó tranquilidad, en una comunicación con Teleshow. “Por suerte no nos pasó nada y estamos bien”.

Son una de las parejas más emblemáticas del ambiente y sinónimo de éxito y talento a lo largo de sus respectivas carreras. Sin embargo, esta vez Arturo Puig y Selva Alemán no son noticia por su trabajo sobre el escenario o en los sets de cine o televisión, sino porque fueron víctimas de la inseguridad durante sus vacaciones en Uruguay.

“Bajamos del barco, estamos en Punta ahora, íbamos por la avenida Costanera, con mucho tránsito, casi a paso de hombre, y de pronto una moto pasa y nos toca pero como si el tipo nos hubiera tocado con el hombro, y sigue de largo”, comenzó narrando el director de Sugar en diálogo con Teleshow.

“Yo lo vi y dije ‘éste en cualquier momento se va a pegar una piña’ por cómo venía. Seguimos y a los 200 metros otro tipo con otra moto que se nos pone al lado y nos hace señas de que bajemos la ventanilla que nos quería decir algo, y señala la rueda trasera. Bajamos un poquito la ventanilla y el tipo dice ‘no, están saliendo como chispas, qué sé yo’”, continuó.

“Yo tengo un auto, un BMW, que no tienen cámara las gomas, si se te llegan a pinchar como que podés seguir andando. Bueno, sigo andando unos metros más, paro, me fijo, la goma estaba bien, vuelvo a arrancar, y ahí sí, en el tablero, me sale problemas en la rueda trasera derecha. Sigo hasta una estación de servicio, entro, viene el tipo y le digo que me parece que tengo la goma pinchada”, agregó.

“El tipo la empieza a revisar, había un montón de gente, y en ese momento se baja Selva, con su cartera, donde tenía la plata, celular, documentos, pasajes de vuelta, todo, y de pronto de atrás aparece un tipo que manoteó las cosas, se sube a una moto y se va”, narró sobre el momento en que sufrieron el robo. “Nos dejó helados, yo lo corrí, casi lo agarro, pero en una moto es imposible”, se lamentó quien fuera el protagonista de Grande Pá.

“Así que eso fue todo. Llegué acá, empezamos los trámites, se portaron extraordinario. Una pareja de uruguayos y un muchacho más que con su celular llamaron a la policía, vino la policía, hicimos la denuncia, estuvimos como tres horas. Y este muchacho llamó a las tarjetas para anularlas, el matrimonio nos dio plata, nos prestó plata porque la mujer conocía a mi nuera, en un momento había trabajado con ella. Me prestaron 100 dólares para los peajes y eso, y me dio el número de teléfono, así que cuando vuelva la llamo y se los devuelvo”, detalló.

“Aquí estamos, Selva indignada todavía, pero por suerte no nos pasó nada. Es terrible, pero nos comentaron que está pasando mucho acá también”, explicó el actor y director teatral, quien más allá del mal momento intentó trasmitir tranquilidad y ver el lado positivo.

“Ya todo eso lo arreglamos, está todo solucionado”, afirmó en relación al dinero para moverse en el país vecino.

“Estamos bien, no nos pasó nada”, concluyó.