El mal de la tela se expande sin control y ya afectó a 4.000 hectáreas de yerba

Domingo 5 de enero de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

La grave enfermedad del mal de la tela se expande sin control por los yerbales de Misiones y miles de hectáreas fueron afectadas. Los productores misioneros ya no saben cómo detener la plaga y aunque los investigadores de Biofábrica hallaron una posible solución, los organismos nacionales encargados de dar el visto bueno para su puesta en marcha lo siguen retrasando.

En este sentido, anticiparon que –de seguir este panorama– pronto la mayoría de los yerbales de la provincia estarán contaminados.

El dirigente yerbatero y diputado provincial Julio Peterson dejó en evidencia el grave panorama que están viviendo los productores y realizó un llamado de atención a los responsables de que la situación persista.

“Se venía estancando en los últimos meses, pero arrancó ahora con más violencia que antes. No sólo afecta a la localidad de Andresito, sino que ahora se expandió a Wanda, Esperanza, Libertad, Eldorado, Jardín América, Puerto Rico, Montecarlo y sigue extendiéndose al resto de la provincia”, manifestó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva.

Asimismo, remarcó que “hoy estamos arriba de los tres mil a 4.000 hectáreas de producción con este problema, tanto en raíz como tallo y hoja”.

Explicó en esa línea que la enfermedad se desarrolla en esas tres etapas.

“Primero ataca la hoja, segundo el tallo, que empieza a morir, queda negro el gajo y la hoja se cae, así avanza en la raíz y termina matando a la planta”, especificó.

A esto se suma que no solamente mata a la planta que atacó, sino que deja contaminada la zona y es altamente contagiosa con los otros ejemplares.

“A las personas no les hace nada porque la yerba pasa por el fuego y se elimina todo lo que tiene, pero el problema es la producción”, expresó.



Lentitud

“Es una enfermedad de la cual el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) viene haciendo análisis hace tiempo, pero veo que van a paso de caracoles. Creo que tenemos que avanzar mucho más rápido”, opinó al respecto el legislador.

En tanto, recordó que desde el gobierno provincial se han hecho estudios con el trabajo de los investigadores de la Biofábrica, pero los problemas vienen de Nación, puesto que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) no aprueba la utilización de la Trichoderma.

“Con este hongo benéfico, la enfermedad va a estar controlada. Se debe aplicar a los yerbales y no lo autorizan, entonces tenemos al Inym que va a paso de caracol, diciendo que están buscando una solución, mientras que la enfermedad va a pasos de ñandú, agigantados. Mientras tanto, tenemos una entidad nacional que tiene todo para decirnos que sí, y no lo hace”, explicó el dirigente yerbatero.

“Entonces –sentenció– tenemos dos organismos nacionales que juegan con nuestro tiempo, que vale oro”.



Pérdidas

Peterson sostuvo que no tiene explicación lógica lo que hacen los organismos nacionales al retrasar la solución al problema, y con ello solamente llevan a pérdidas millonarias para la provincia.

“De nada sirve que se gasten más de 180 millones de pesos en promocionar la yerba en el mundo cuando se nos están muriendo la planta y no vamos a tener con qué garantizar la yerba que se está promocionando en el mundo. Tenemos que cuidar lo que tenemos y fortalecer las plantas que ya existen. Porque después va a venir esa gente a comprar la planta y le vamos a decir que no tenemos porque fuimos unos giles que no supimos cuidar nuestra plantación”, aseveró el dirigente del norte misionero.

Contó seguidamente que en Andresito hay productores que ya tienen el 80 por ciento de su producción enferma con este problema.

“Estamos a principios de 2020, pero esto ya lo charlamos hace tres años atrás cuando no habían ni cien hectáreas tomadas, o sea que de tres años para acá pasamos a tener 3.000 a 4.000 hectáreas contaminadas, para que se tenga dimensión y el Inym sigue tratando de encontrar una solución”, criticó.

En referencia a la Trichoderma, detalló que se trata de un conjunto de hongos de la cepa de la planta.

“Son hongos buenos que consumen al hongo malo y hacen un control natural y biológico de la tierra. En todo Misiones hay Trichoderma, pero por la cantidad de agroquímicos, comenzaron a morir. Por eso la Biofábrica lo fortaleció y lo multiplicó en miles de veces para que la benéfica consuma al malo”, adujo en ese sentido Peterson.

Al tiempo, acotó: “Esperemos que con este nuevo gobierno nacional cambie todo esto. Yo por mi parte como diputado provincial estoy tratando de visibilizar, hacer lo que pueda, como charlas en distintos lugares, incluso mandamos a Tokio muestras para hacer análisis y lo bancamos nosotros. Lo mismo en Brasil, Cascabel, y así ahora sabemos cuál es el hongo. Necesitamos que nos permitan utilizarlo para detener esto”.