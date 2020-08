El lunes 10, la Liga Profesional vuelve a los entrenamientos

Martes 4 de agosto de 2020 | 18:41hs.





La noticia de que todos estén habilitados desde el lunes es algo que sorprendió, puesto que se especulaba con que recién a mediados de agosto los equipos que no disputen la Copa Libertadores iban a poder entrenar.





La decisión fue el resultado de una reunión que mantuvieron este martes, desde la 17, en la Casa Rosada. El primero en llegar al recinto fue Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de Ministros del presidente Alberto Fernández. En su despacho de Balcarce 50 se sumaron dos Ministros: el de salud, Ginés González García, y el de Turismo y Deporte, Matías Lammens.





Del lado de la AFA, fueron el presidente Claudio Tapia; su mano derecha y tesorero de Viamonte, Pablo Toviggino; y Víctor Blanco, titular de Racing y secretario general afista, y de buena relación con Ginés, un fanático de la Academia.





Ahora lo que hay que poner en práctica es el protocolo elaborado por la Comisión Médica de la AFA -fue presentado el 8 de julio-: 72 horas antes del día del regreso, habrá que testear a todos los integrantes de un plantel -de 50 a 60 personas- con análisis PCR e hisopado, los cuales serían tercerizados y respaldados económicamente por la AFA. Habrá otro test el día del comienzo de los entrenamientos. Y luego, uno por semana. El que da negativo, puede practicar. El que da positivo, no; y deberá ser aislado y seguir las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud.





No se permitirán más de seis futbolistas por grupo y dos integrantes del cuerpo técnico, que no deberán integrar otros turnos. Ademas, se recomienda mezclar los puestos, de manera que no pase que se infecte un grupo compuesto por todos defensores, haya que aislarlos a todos y ese equipo se queden sin variantes en esa posición.





Además de todos los recaudos de higiene y sanitarios propios -como lavado de manos, no compartir bebidas de hidratación ni mate-, los entrenamientos deberán ser en canchas diferentes o turnos distintos, los jugadores ya deberán llegar cambiados con ropa deportiva y los traslados hasta el lugar de entrenamiento deben ser en autos particulares, puerta a puerta.





Que se haya confirmado la vuelta a los entrenamientos no significa que en breve se vuelva a jugar el torneo, sino es un paso previo para que esto suceda. Los jugadores, luego de un extenso parate, deberán recuperar su ritmo y, si bien es prematuro hablar de fechas, de evolucionar lo desarrollado a mediados de septiembre la pelota podría volver a rodar de forma oficial.

