El llanto de Mica por los dichos de Nicole

Sábado 4 de julio de 2020

Esta semana, la guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero- y su pareja Mica Viciconte- se recrudeció luego de las fuertes acusaciones con las que la modelo inculpó a su ex marido y su nueva pareja.

Pero Mica salió a responderron de una manera abismal, sin asco, diciendo que yo soy maltratadora. No hay necesidad, me hicieron mierda”. Al oír a su compañera de panel movilizada, José María Muscari preguntó: “¿Cómo va a ser tu próximo encuentro con ellas?”. Fue ante esa puntual consulta que Mica Viciconte dejó fluir su angustia y no contuvo las lágrimas: “Por eso a mí me hizo tan mal. Yo soy una persona y hay cosas que me hacen mal”.