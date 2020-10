El legado inmortal del genial Quino - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020

Historietistas del mundo entero despidieron al ‘padre’ de Mafalda en redes y medios de España, Uruguay, Brasil y Estados Unidos, entre otros que dieron cuenta de la noticia. Todos destacan que a pesar de la partida de Quino, su legado ya se ha quedado para siempre entre nosotros con una vigencia, que asombraba incluso a su autor.





El artista, una autobiografía

Al son de esta nana nace, en 1932, en Mendoza (Argentina) un bebé llamado Joaquín Salvador Lavado Tejón, «Quino», de padres andaluces.

Como papá y mamá son españoles, «todos los españoles son personas estupendas».

Pero a los cuatro años (1936) el pequeño Quino descubre que andan por ahí unos españoles malísimos, que están matando a los españoles buenos.

Alemanes, italianos, curas y monjas son personas malísimas porque están de parte de los españoles malos.

1939 : Sálvese quien pueda ! Han ganado los malos.

Pero el pequeño Quino ya va a las escuela y allí aprende que los que son buenos de verdad son los argentinos.

Para intentar deshacer el embrollo, el pequeño Quino se pone a dibujar, en silencio.

Hablando se arriesga uno a decir cosas equivocadas sobre el bien y el mal.

En 1945 empieza a estudiar dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza.

En 1954, tras enterarse de que los italianos, los alemanes y los japoneses no son al fin y al cabo tan malos, y que los ingleses, los norteamericanos y los franceses tampoco son tan buenos, se traslada en Buenos Aires, donde empieza a publicar sus viñetas.

En 1960, se casa con Alicia, de origen italiano, y decubre la bondad de ese pueblo estupendo.Su carrera como dibujante humorístico se afirma con Mundo Quino (1963), su primer libro, y en 1964 nace Mafalda, una niña que intenta resolver el dilema de quiénes son los buenos y quiénes los malos en este mundo.

Muchos recordarán el privilegio de ser contemporáneos a este genio. Aprender a leer desde pequeños o comenzar a deconstruirse ya de adultos, con sus ingeniosas historietas.“Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo, lo llorará”, escribió en las redes Daniel Divinsky, su ex editor y el estupor rápidamente comenzó a viralizarse en las casas de aquellos docentes que crecieron con él, que utilizan sus viñetas o que guardan sus amorosas cartas. Lo llorarán ilustrados mundiales, sociólogos, artistas a los que le marcó el camino, eruditos, políticos, celebridades, y simples admiradores anónimos en distintos rincones del mundo. Condensaba lo que realmente se define como popular, no hay quien pudiera no conmoverse con alguno de sus relatos o enbanderarse tras alguna de las luchas que impulsaba su hija más preciada: Mafalda.Joaquín Salvador Lavado nació en Mendoza el 17 de julio de 1932. Desde su nacimiento fue nombrado Quino para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, apreciado pintor y diseñador gráfico, con el que, a los tres años de edad, descubrió su vocación.Murió ayer a los 88 y dejó un legado imborrable. Fue un humorista gráfico e historietista y su obra constituye una parte fundamental de la historieta argentina.En 1954, luego de hacer el servicio militar obligatorio, se fue a Buenos Aires a convertir su sueño de ser dibujante. Su primera página de humor la publicó en el semanario Esto Es.Luego siguió en medios como Leoplán, TV Guía, Vea y Lea, Damas y Damitas, Usted, Panorama, Adán, Atlántida, Che, y el diario Democracia, entre otros. También empezó a publicar con cierta regularidad en las históricas Rico Tipo, Tía Vicenta y Dr. Merengue. Fue entonces cuando llegó el dibujo publicitario y, al fin, su primer libro recopilatorio, Mundo Quino, en 1963. Un año después llegaría Mafalda, su más icónico personaje que nació a partir de una campaña publicitaria que nunca vio la luz. Desde las letras ilustradas, luchó incansablemente por la igualdad, contra los prejuicios y estructuras, la injusticia, la hipocresía y la discriminación.“Es una persona que se interroga sobre el mundo y los males que no se corrigen. Hace las preguntas que me sigo haciendo ahora de adulto, yo quería decir a través de ella lo que veía mal y había que corregir. Hablo poco, por eso elegí el dibujo para expresarme”, dijo innumerables veces el genio sobre Mafalda.La tira, que fue traducida a 30 idiomas y lleva vendidos en la Argentina más de 20 millones de ejemplares, se hizo fuerte en la representación de distintos arquetipos sociales consustanciales a los 70, desde el ama de casa confinada a la vida familiar y absolutamente indolente con las problemáticas del mundo exterior hasta la rebeldía multipropósito de los jóvenes.El gran éxito y fama internacional no impidieron que Quino, el 25 de junio 1973, tome una decisión para algunos desconcertante: no dibujar más tiras de Mafalda, pues ya no sentía la necesidad de utilizar la estructura expresiva de las tiras en secuencia.En los últimos tiempos la imagen de la pequeña y sus dichos volvieron con fuerza en una sociedad polarizada por distintos debates. Así, al aparecer Mafalda con el ‘pañuelo celeste’ que alegaban ‘siempre le había otorgado su autor, Quino recalcó que no había autorizado tal imagen, “no refleja mi posición y solicito sea removida”. Allí recordó que él siempre ha acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos de las mujeres en particular.Es que la contestataria que odia la sopa siempre reflejó el humanismo, la solidaridad, el pacifismo; y se cuestionó inteligentemente las desigualdades de la mujer en un mundo que no permitía explotar su potencial.