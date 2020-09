El Leeds de Bielsa consiguió su primera victoria en la Premier - El Territorio Misiones

Sábado 19 de septiembre de 2020 | 17:15hs.

Leeds United, dirigido por Marcelo Bielsa, superó a Fulham por 4 a 3 de local por la segunda fecha y logró su primera victoria en la Premier League 2020/21, después de caer ante el campeón Liverpool en el debut.







Los goles del equipo del "Loco" fueron del portugués Hélder Costa (4m. PT y 11m. ST), el polaco Mateusz Klich (40m. PT, de penal) y el inglés Patrick Bamford (5m. ST), mientras que enfrente le anotaron el serbio Aleksandar Mitrovic (34m. PT, de penal, y 22m. ST) y el inglés Bobby Reid (17m. ST).





Con esta victoria, Leeds sumó sus primeros tres puntos en el campeonato y frente a un rival directo en la pelea por la permanencia, aunque sufrió por no saber cerrar su arco cuando se puso 4 a 1 arriba.





El equipo de Bielsa lleva siete goles a favor en el torneo y los mismos en contra -cometió tres penales y le hicieron cuatro en pelotas paradas-.





En la próxima fecha, Leeds visitará a Sheffield United, una de las sorpresas en la temporada pasada.





Previamente, Everton (6) aplastó a West Bromwich (0) por 5 a 2 en Goodison Park, con un gol del colombiano James Rodríguez (45m. PT).





Declaraciones de Bielsa



"En este partido nos costó atacar, nos costó defender. En el primer tiempo no podíamos sumar pases desde atrás, y sí bien no defendimos mal, no pudimos atacar", sostuvo Bielsa en diálogo con la prensa.







"En el segundo tiempo, después del 4 a 1, ellos abreviaron el marcador. Me pareció que fue más por virtud de ellos que por errores nuestros. Del 4-3 al final del partido, creo que en ese momento, jugamos bien", cerró Bielsa.