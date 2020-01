El Kun Agüero se convirtió en una leyenda inglesa

Lunes 13 de enero de 2020

Manchester City apabulló a Aston Villa, pero todos los flashesse los llevó el Kun Agüero, quien no sólo tuvo un partido espectacular sino que gracias a los tres goles que metió en el triunfo por 6-1 como visitante, superó a Thierry Henry como máximo goleador no inglés de la Premier League. Una leyenda.Ryad Mahrez abrió el camino y luego comenzó el show de Agüero. Marcó el 3-0 y alcanzó los 175 goles que ostentaba el francés ex Arsenal. El ex Independiente ya era récord porque había llegado a esa cifra con 255 partidos, tres menos que el Henry.Después Gabriel Jesús puso el 4-0 antes del final del primer tiempo, el Kun volvió a aparecer con una linda definición dentro del área para ser el máximo artillero extranjero de la liga en soledad. El crack no se conformó y aprovechó los errores del fondo local para marcar su tercer tanto. Así, alcanzó a Lampard en la tabla general de goleadores con 177.Ahora irá por Ashley Cole (188) y Wayne Rooney (208), que seguramente sean sus próximas víctimas. El primero está lejos: Alan Shearer con 260.