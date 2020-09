El Kun Agüero estará dos meses más sin jugar por la lesión de la rodilla - El Territorio Misiones

Sábado 19 de septiembre de 2020 | 13:00hs.

El entrenador del Manchester City, el español Josep Guardiola, teme que el delantero argentino Sergio Agüero se pierda los dos primeros meses de la temporada de la Premier League, ya que su recuperación de la operación del menisco externo de la rodilla izquierda no es rápida.“Sabíamos que la lesión era difícil. Sergio todavía no ha tenido una sesión de entrenamiento con nosotros y él no es un tipo que recupere su condición física rápidamente”, indicó Guardiola.Agüero, de 32 años y que se inició en Independiente y jugó en Atlético de Madrid, sufrió la lesión contra el Burnley el 22 de junio pasado y estuvo fuera los 10 últimos partidos de la Premier pasada y de los partidos de la Champions League.“Sergio estuvo afuera mucho tiempo, así que tal vez en dos meses estará listo” agregó Guardiola según la BBC Sports.El sustituto de Agüero, el brasileño Gabriel Jesús, marcó cinco goles en 12 partidos al final de la temporada pasada.Con su astro Lionel Messi, que quedó liberado de una sanción, pero sin los históricos delanteros Angel Di María y Sergio Agüero, la selección albiceleste encarará las primeras dos fechas de las eliminatorias a Catar-2022, anunció este viernes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)La lista se dio a conocer al día siguiente de que la Conmebol anunciara que las figuras ‘extranjeras’ podrán disputar la clasificatoria, tras las dudas generadas por la gran cantidad de casos de covid-19 en los países de América Latina.Messi, de 33 años, tenía una suspensión por un partido que se le aplicó al ser expulsado en un duelo contra Chile por el tercer puesto de la Copa América de Brasil-2019 en un altercado con su rival Gary Medel, pero ésta prescribió por haber transcurrido más de un año.El capitán argentino acaba de superar una crisis por la que estuvo a punto de alejarse del Barcelona, el club al que llegó hace 20 años.El debut de Argentina será ante Ecuador el 8 de octubre en La Bombonera de Buenos Aires. El otro partido se disputará el 13 de octubre ante Bolivia en la altura de La Paz.Agüero no fue convocado debido a una lesión que aún no le permite entrenar, mientras que sobre la ausencia de Di María no se dio explicación.Esta es una lista provisional de convocados, que falta completarse con jugadores del fútbol local:Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Udinese) y Agustín Marchesín (Porto).Defensores: Juan Foyth (Tottenham), Renzo Saravia (Inter de Porto Alegre), Germán Pezzella (Fiorentina), Leo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Manchester City), Nehuén Pérez (Atlético Madrid), Walter Kannemann (Gremio), Nicolás Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sevilla) y Facundo Medina (Lens).Mediocampistas: Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Udinese), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Tottenham) y Nicolás Domínguez (Bologna).Delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Paulo Dybala (Juventus), Lucas Ocampos (Sevilla), Nicolás González (Stuttgart), Alexis Mac Allister (Brighton), Alejandro Gómez (Atalanta), Joaquín Correa (Lazio), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lautaro Martínez (Inter), Giovanni Simeone (Cagliari) y Cristian Pavón (Los Angeles Galaxy).