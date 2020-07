El juicio entre Deep y ‘The Sun’, cada día más tenso

Jueves 30 de julio de 2020

El juicio que enfrenta a Johnny Depp (57) contra el grupo ‘The Sun’ por publicar una nota en el que se lo califica de “marido golpeador” llega a su fin a fines de este mes.De todas maneras, el abogado del actor encargado de brindar información a los medios destacó que se espera que el fallo del Tribunal de Londres esté listo dentro de tres meses.Aunque Amber Heard​, la entonces esposa de Depp y quien da fe de que el actor es violento, no está implicada en la causa, todo se volvió personal. La actriz prestó testimonio varias veces y dio detalles sobre cómo fue su matrimonio. Esta es la carta fuerte que tiene el diario para no perder la batalla.El abogado de Depp, David Sherborne, quien presentará sus argumentos finales, dijo que el actor negó la “acusación que destruye su reputación y termina con su carrera”. Después de casi 20 horas prestando testimonio y tres semanas de audiencia, Depp desmintió las 14 oportunidades que describió Heard, en las que él le habría pegado, abofeteado y empujado, tirado el pelo y arrojado botellas “como granadas”.El actor también dijo que las fotos presentadas por Heard con ojos negros, marcas rojas en la cara y el cuero cabelludo lastimado, supuesta evidencia de la violencia de Depp, eran parte de un “expediente” de evidencia falsa y afirmó que Heard fue quien lo golpeó.La actriz de Aquaman confesó haberlo hecho una vez pero en defensa propia. Alegó que Depp amenazaba con tirar a su hermana, Whitney Henríquez, por la escalera.Sin embargo, como respuesta, el intérprete de Piratas del Caribe presentó un video que demuestra que Heard atacó a su propia hermana. “¿Se pelearon? No puedo creer que Amber te haya hecho todo esto”, dice en la filmación una de las amigas de Henríquez, sobre golpes en su cara.Sherborne declaró que el título de la nota utilizado por The Sun dio “la falsa impresión de que Depp había sido juzgado, condenado y sentenciado por violencia doméstica”.¿Qué dijo Sasha Wass, representante del diario? La abogada alegó que “no importa si Amber Heard devolvió los golpes”, la pregunta que hay que hacer es si Depp cometió violencia contra ella fuera del contexto de la legítima defensa. Wass agregó que Depp utilizó métodos anticuados para desacreditar a una mujer, ya que el actor la calificó de “cazafortunas, arpía y adúltera”.