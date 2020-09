El jugador de River Milton Casco dio positivo en coronavirus y se encienden las alarmas - El Territorio Misiones

Sábado 12 de septiembre de 2020 | 08:10hs.

Milton Casco, lateral de River, dio positivo en coronavirus. La información fue confirmada este viernes por la noche por la propia institución de Núñez a través de un mensaje en sus redes sociales. El defensor fue testeado luego de haber tenido contacto estrecho con una persona afectada por el virus: finalmente los estudios confirmaron que él también está contagiado.“A raíz de un contacto estrecho con síntomas, Milton Casco fue testeado esta tarde y dio positivo de COVID-19. El jugador se encuentra aislado y sin presentar síntomas”, publicó River en su cuenta de Twitter. El defensor venía entrenando junto a sus compañeros, por lo que hay preocupación ante la posibilidad de que se sumen más casos positivos dentro del plantel.De esta manera, Casco no formará parte del equipo en la reanudación de la Copa Libertadores, prevista para este jueves en Brasil ante San Pablo por la tercera fecha del Grupo D. El plantel tiene programado viajar el miércoles en un vuelo chárter.La noticia impacta duramente en los planes del entrenador Gallardo, que imaginaba al lateral como titular contra San Pablo el próximo jueves, como visitante.Hasta aquí, los casos de coronavirus en el plantel que conduce Marcelo Gallardo habían sido el arquero Ezequiel Centurión y el entrenador de arqueros Adrián Olivieri, lo que en su momento desató un aislamiento dentro de la burbuja del Millonario.Aunque este sábado los jugadores tendrán descanso, desde el club se hará un seguimiento personal para realizar nuevos hisopados. Según figura en el cronograma del plantel, los jugadores deberán regresar a los entrenamientos el domingo. Sin embargo, tras el caso de Casco, ese mismo día -o el lunes, eso lo definirán en breve- habrá un testeo masivo para todo el grupo, para determinar si hay más contagiados.En ese contexto poco favorable, River presentó la lista de buena fe ante la Conmebol y llamó mucho la atención que Marcelo Gallardo decidiera no utilizar los 40 cupos que permite el reglamento por la situación de la pandemia de coronavirus. Hoy, en la lista figuran 29 jugadores. Nadie tiene la camiseta número 10.La Conmebol le permite a todos los equipos anotar 40 futbolistas para tener un mayor recambio pensando en posibles contagios (como el caso de Casco) o lesiones provocadas por el tiempo de inactividad. Pero en River no hicieron uso de esa posibilidad.