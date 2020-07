El juez rechazó un pedido para apartar a la fiscal del caso

Sábado 11 de julio de 2020

El juez que investiga el crimen del empresario y ex secretario de Cristina y Néstor Kirchner, Fabián Gutiérrez, en El Calafate, Santa Cruz, rechazó un pedido para recusar a la fiscal del caso, Natalia Mercado, realizado por una de las defensas.

“He resuelto el pedido de recusación de la fiscal y no le he hecho lugar”, informó anoche el juez penal de El Calafate Carlos Narvarte, a cargo de la investigación del crimen.

El magistrado explicó los motivos de su decisión: “Las causales invocadas por el defensor no las probó, no las demostró y el solo hecho de ser la sobrina de la ex presidenta (Cristina Kirchner) no es suficiente”, dijo.

La recusación de Mercado había sido solicitada por el abogado Carlos Muriete, defensor de dos de los detenidos por el crimen.