El juez Augé excarceló a Susana Martinengo

Miércoles 29 de julio de 2020

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, excarceló ayer a la ex coordinadora del área de Documentación de la Casa Rosada en el macrismo, Susana Martinengo, en la causa en la que está imputada por supuesto espionaje ilegal.Martinengo tenía prisión domiciliaria tras haber sido detenida por orden del anterior juez del caso, Federico Villena, y ahora Augé le concedió la excarcelación al concluir que no hay riesgos procesales ni de entorpecimiento de la investigación, informaron fuentes judiciales.La ex funcionaria es investigada en la causa por maniobras de espionaje ilegal a políticos, funcionarios, empresarios y periodistas, entre otras víctimas, que quedó a cargo de Augé luego que la Cámara Federal de La Plata apartó del caso a Villena. En la causa fue indagada al igual que otros acusados pero todavía no se resolvió su situación procesal.Martinengo quedó imputada por reuniones con agentes de la Agencia Federal de Inteligencia que habría mantenido en su despacho de la Casa Rosada desde 2018 a principios de 2019. El beneficio de la excarcelación se le concedió con prohibición de salida del país y retención del pasaporte.“No se encuentran reunidos los elementos que permitan presumir de manera fundada que Susana Mabel Martinengo intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación”, concluyó Auge en su resolución.Según consta en la pesquisa judicial, Martinengo trasladaba los informes ilegales de inteligencia hacia el entonces presidente Macri porque, según la declaración de un espía, “podía ser de interés del ‘uno’”.Pero la ex secretaria del jefe de Estado negó todo. En su indagatoria, de hecho, no sólo aseguró que nunca recibió informes de inteligencia sino que tampoco tuvo trato con Macri durante su gestión.El juez Augé deberá decidir si procesa a Martinengo y a los espías apuntados, pero, por lo pronto, le fijó la prohibición de salida del país y, preventivamente, le retuvo el pasaporte.