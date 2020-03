El Inym modificó su funcionamiento y hace recomendaciones para la cosecha

Jueves 26 de marzo de 2020 | 10:59hs.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), al igual que las demás oficinas del Estado, se vio obligado a modificar su funcionamiento, en el marco de la cuarentena por la pandemia del cornovirus que rige sobre el país. En ese contexto, además, hicieron una serie de recomendaciones que se deberán tener en cuenta durante el período de cosecha de la materia prima yerba mate, que comenzará en abril, y sobre su acompio.





En primer lugar, desde el Inym informaron que "la actividad yerbatera, desde la cosecha hasta la molienda se encuentra habilitada y comprendida dentro de las excepciones" que fija el decreto N°297/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández. Como así también "sus actividades accesorias necesarias para la producción del alimento “Yerba Mate”, las que podrán ser llevadas adelante únicamene tomados todas las precauciones descriptas en el decreto, y/o en las recomendaciones Internacionales, Nacionales, Provinciales y Municipales", se señala en la excepción.





En ese contexto se comunica que el Instituto continúa operativo y que ajustándose a la normativa vigente, "ha restringido la atención al público, manteniendo abiertos los canales digitales y no presenciales para todos sus trámites y diligencias". Esto "para resguardar la salud propia y de terceros, el personal del INYM se encuentra desarrollando sus tareas en días y horarios habituales en modalidad teletrabajo, y responderán a la mayor brevedad posible a todos los requerimientos solicitados".









Asimismo, informa que se garantiza la provisión de estampillas que respaldan el pago de la Tasa Ley 25.564 con su procedimiento normal, con las demoras que pudieran surgir del transporte y entrega de las mismas por la situación actual.







Es importante tener presente que los plazos de vencimiento de presentación de Declaraciones Juradas, así como los vencimientos de las boletas de pago correspondientes a multas y el Convenio de Corresponsabilidad Gremial, continúan vigentes en las condiciones en las que fueron emitidas.







Informamos que, teniendo en cuenta que las entidades financieras no tienen atención al público para el pago por ventanilla y que muchos operadores no cuentan con la posibilidad de operar mediante INTERBANKING, hemos habilitado además la posibilidad de realizar el pago de Tasa Ley 25.564 (Estampillas), CCG y multas a través de Transferencias Bancarias. En cada caso, encontrarán el número de cuenta especificado en la boleta de pago de la obligación.









Recomendaciones para la cosecha, acopio y secanza de yerba mate

Como ya se dijo, la producción y elaboración de yerba mate integra el lote de actividades exceptuadas del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, por lo cual se encuentran habilitadas las tareas de cosecha, como así también las que se desarrollan en secaderos y molinos.















• Para el caso de inscripción en el Registro de Plantas y de Operadores, incluido Registro de Yerbales y Productores, la documentación debe ser enviada por correo postal al domicilio Rivadavia 1515, Piso 1, correo postal N3300LDG, Posadas, Misiones. Para consultas pueden dirigirse por correo electrónico a la siguiente dirección: registros@inym.org.ar• En Estampillas que certifican el pago de la Tasa de Inspección y Fiscalización Ley 25.564, la atención es mediante los correos electrónicos ddjj_estampillas@inym.org.ar (pago de boletas) y despachos@inym.org.ar (para cuestiones vinculadas a la entrega), o al número de celular 0376-15-4834388.• Para consultas sobre Corresponsabilidad Gremial, escribir a ccg@inym.org.ar• Las notas y solicitudes de programas que implementa el INYM deberán remitirse al correo electrónico recepcion@inym.org.ar o en su caso, por correo postal a Rivadavia 1515, Piso 1, correo postal N3300LDG, Posadas, Misiones.• El resto de las consultas, enviar preferentemente un correo electrónico a recepción@inym.org.ar o llamar al teléfono 0376 4425273.La entrega de implementos y actividades del Área Técnica, en el marco del convenio suscripto con INTA y Fundación ArgenINTA, están por ahora suspendidas.Solicitamos a todos los operadores de la cadena a resguardar la salud pública y ante esta situación, movilizar únicamente los recursos necesarios y esenciales para no interrumpir la cadena productiva, tal como expresa el espíritu que motiva el decreto. Evitar la circulación de personas es fundamental para la disminución de la propagación del virus."Desde el INYM sostenemos que la seguridad de la familia yerbatera es sumamente importante, tanto ante la pandemia vinculada al COVID 19 como a la epidemia de dengue, por lo cual consideramos necesario seguir estas recomendaciones durante las actividades de cosecha, acopio y secanza de la yerba mate", afirman.Recomendaciones en la chacra:• Incrementar la higiene de los establecimientos.• Evitar el uso compartido de elementos y herramientas de trabajo.• Realizar con frecuencia la limpieza y desinfección de herramientas y equipos, utilizando para ello alcohol en gel o alcohol diluido (tres partes de alcohol y una de agua) y para las superficies lavandina.Traslado del personal, tarefa y flete:• Se recomienda que, en la medida de lo posible, cada tarefero realice su traslado en forma individual, por sus propios medios y evitando aglomeraciones.• De no ser posible, el traslado de trabajadores debe ser realizado con transporte habilitado, debiendo respetarse en todos los casos, la distancia mínima recomendada por los organismos competentes.• No compartir cabina de camión, cosechadora o tractor.• No se deberá compartir mate, tereré, utensilios para tomar agua. Debe haber disponibilidad de agua y cada trabajador con vasos o botellas individuales.• En el momento de la cosecha, no trabajar de a pares. Cada cosechador deberá tener su lineo o zona de cosecha. También deberán marcarse las ponchadas, tijeras y serruchos para que sean personales. Las herramientas deben lavarse por lo menos dos veces al día.• Los guantes, en caso de no sean descartables, deberán ser lavados o desinfectados.Secaderos o playas de acopio• Es importante que el camionero se traslade solo sin acompañante.• Evitar la congestión de personas en la báscula.• La comunicación entre el personal del secadero y el camionero debe mantenerse al aire libre y respetando la distancia recomendada de 1,5 metros.• Sólo deben estar en el lugar el personal mínimo indispensable para la actividad.• Rociar las ponchadas con agua y lavandina, una vez descargadas.Recomendaciones comunes para todos los casos ya descriptos• Garantizar el lavado de manos. Tiene que haber jabón y agua disponible.• Se recomienda la utilización de alcohol en gel o alcohol común de 96 o 97º diluido al 70% (7 partes de alcohol en 3 partes de agua).• Sólo deben estar en el lugar el personal mínimo indispensable para la actividad.• En las actividades grupales indispensables se deberá guardar una distancia mínima de 1,5mts entre las personas.• Se recomienda toser o estornudar sobre el pliegue del codo.• Los trabajadores que tengan 60 años o más o que se encuentren en los grupos de riesgo enunciados en el Decreto 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional poseerán licencias, las cuales no afectarán la percepción de las remuneraciones normales y habituales.• Si en el lugar de trabajo se presentan síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos seca y/o dificultad para respirar, el personal está obligado a informarlo a sus empleadores, quienes seguirán con el protocolo correspondiente ante esa situación. Si el empleado se encuentra en su domicilio presentando alguna de estas sintomatologías, debe consultar inmediatamente a su médico de cabecera o al que la empresa lo determine.• Si alguien presenta fiebre de 38 grados o más llamar al 0800 800 26843 (COVID). Su retorno estará supeditado a la presentación de la alta médica. En caso de corresponder, seguir instrucciones de aislamiento o cuarentena.• Si viene de provincias o países con casos ya detectados debe hacer la cuarentena (14 días aislado) antes de ingresar al predio o establecimiento.• Para evitar las picaduras de mosquito y prevenir el Dengue utilizar ropa adecuada y repelentes en las áreas del cuerpo expuestas y no dejar recipientes con agua que puedan servir de criaderos de mosquitos.0800-222-1002 - 0800 Salud Responde, opción 1. Teléfono gratuito para llamados desde todo el país.0800 444 34000379 4974811 (fijo) / 379 4895124 (celular)https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19