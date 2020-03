El intendente Luis Yd pidió cerrar Encarnación: “llega a haber algún caso y nos vamos todos a la m…”

Viernes 20 de marzo de 2020 | 15:30hs.

Durante la jornada de hoy, el intendente de la vecina ciudad de Encarnación, Luis Yd, propuso el cierre inmediato de los límites del departamento de Itapúa, de cara a la situación sanitaria expuesta por los responsables del Ministerio de Salud a nivel departamental en Paraguay.









“El panorama que plantean las autoridades sanitarias es algo que se debe tener muy en cuenta. Necesitamos aislar el departamento de Itapúa y todos los municipios que puedan aislarse”, pidió el intendente.





“Convocamos a los diputados y a los senadores de los distintos departamentos de Itapúa para tomar un decisión. La propuesta es cerrar definitivamente el departamento de Itapúa, cerrar Encarnación. Tenemos que hacer un aislamiento total porque este es el momento, mañana puede ser tarde”, advirtió.





Por otra parte, se refirió a los recursos económicos para afrontar esta crisis y dijo que “los recursos se deben destinar a comprar respiradores. Hoy la prioridad debe ser la salud, no puede haber educación si no hay salud, no puede haber progreso si no hay salud. No puede haber trabajo ni mejor calidad de vida si no hay salud”, enfatizó.







Por último, el intendente de Encarnación Luis Yd insistió en el pedido a la población de quedarse en sus casa encerrados. “Queremos decirle a toda la población que se quede en su casa. Tenemos que encerrarnos todos, porque llega a haber algún caso en Encarnación y nos vamos todos a la m…,como se suele decir vulgarmente”, finalizó.