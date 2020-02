El inicio del amor de Attias y Naim

Lunes 10 de febrero de 2020

Invitado al ciclo Divina Comida, el Turco Naím contó cómo se inició su historia de amor con Emilia Attias, que ya lleva 15 años y tuvo como fruto una hermosa hija llamada Gina.

¿El dato curioso del relato? El hecho de que también sea protagonista Martín Bossi, por entonces compañero del Turco en ShowMatch.

“Fuimos a hacer una cámara oculta, de Tumberos, donde a las chicas las poníamos incómodas. Y un día le toca a Emilia. Bossi, que estaba disfrazado de travesti, me decía ‘¿viste quién viene hoy? ¡Emilia Attias!’. Yo realmente vivía colgado en una palmera. No la conocía”.

Naím contó que Martín intentó conquistar a Emilia durante las grabaciones: “Él la llevaba a comer, le traía comida, la paseó por toda la cárcel. Lo que ella necesitaba este iba y se lo traía. Muy servicial y vestido de travesti. Le dije que si se levantaba a esta chica vestido de travesti le hacía un monumento”.

Pero el relato tiene un quiebre cuando el Turco y Emilia tuvieron que grabar una escena: “Bossi me dijo ‘ya está, ya la tengo, falta el teléfono, al final se lo pido’. En un momento los veo a ellos dos charlando y él se va. Me piden que vaya para hacer una escena con Emilia. Estoy con ella y lo veo venir a Bossi. Para hacerle una broma, como lo veía tan empecinado, le cierro la reja. ¡Se tuvo que dar toda la vuelta a la cárcel!”.

Entonces, Iliana Calabró le dijo: “En el recorrido vos se la robaste”. Y el Turco contó: “Yo no le birlé nada, en el recorrido ella me había hablado y me dijo que iba a hacer una fiesta, me preguntó por qué no iba. ¡Y me dio el teléfono! Cuando llegó Bossi... ya era tarde. Fue así. Cuanto menos buscás algo, más te viene”.

Mirando a cámara, el actor reflexionó sobre su gran amor con Emilia: “Son cosas que nunca pensás que te van a pasar. Esa es la manera para que las cosas se den mágicamente”.