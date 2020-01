El inglés Peter Shilton no perdona a Maradona

Jueves 16 de enero de 2020

Peter Shilton, ex arquero de Inglaterra, catalogó a Maradona como “el mejor jugador de la historia”, aunque admitió que no lo respeta “como deportista” y nunca lo hará por no haberse disculpado del gol que le convirtió con la mano en los cuartos de final del Mundial de México 1986. “Siempre digo que Maradona es el mejor jugador de la historia, pero no lo respeto como deportista y nunca lo haré”, declaró el arquero mundialista también en España 1982 y en Italia 1990. “He visto a otros jugadores hacer trampa, admitirlo y disculparse. Pero su actitud explica por qué hay animosidad. Así como Maradona no se disculpará, yo no le daré la mano ni lo reconoceré”, sentenció Shilton.