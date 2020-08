El incidente en el que will perdió sus dientes

Jueves 13 de agosto de 2020

El actor Will Smith y el músico Jason Derulo jugaban al golf en un pequeño salón y en uno de los golpes perpetrados por Jason, le habría arrancado los dientes a Will. La relación de amistad entre ambos data de mucho tiempo ambos suelen hacerse bromas pesadas. Pero esta vez,la broma fue más realista cuando mientras Smith le enseñaba a jugar golf a su amigo de aventuras pesadas, éste le perpetró un golpe con el palo de golf que le habría arrancado un diente y roto otros dos.Inmediatamente el actor se mostró dolorido ante la cámara que filmaba el momento, pero no hubo ni una gota de sangre y enseguida comenzó a reírse por lo que se deduce que fue otra broma de mal gusto, típica de los dos.