El impulsor de la destitución de Rousseff terminó preso - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020

Cunha llegó a ser uno de los políticos más influyentes de Brasil y fue uno de los impulsores del juicio político que destituyó a Rousseff en 2016, ya que, en calidad de presidente de la Cámara de Diputados, aceptó dar inicio al proceso contra la mandataria.





El ex presidente de la Cámara de Diputados de Brasil Eduardo Cunha, impulsor del juicio político contra la ex presidenta Dilma Rousseff, fue condenado a 15 años y 11 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, en el marco de la operación Lava Jato.El juez Luiz Antonio Bonat, de un tribunal federal de la sureña Curitiba, aceptó la denuncia presentada por la Fiscalía y halló a Cunha culpable de haber solicitado y recibido coimas en contratos para la construcción de navíos sonda de la petrolera estatal Petrobras.Según la denuncia de la Fiscalía, el ex presidente de la Cámara de Diputados exigió y recibió sobornos por 5 millones de dólares en los contratos.