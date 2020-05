El impacto del 0800 en las guardias: disminuyeron más del 50% las consultas

Martes 12 de mayo de 2020

Cómo funciona Se trata de una vía de comunicación gratuita que funciona las 24 horas del día y los siete días de la semana. Del otro lado del teléfono atiende un médico que ante la llamada se presenta, da su número de matrícula y arranca a consultar a la persona sobre los motivos que lo llevaron a llamar: síntomas, hace cuántos días los tiene, si visitó zonas de riesgo donde se transmite coronavirus o estuvo en contacto con algún enfermo. Despejadas esas dudas indicará -no diagnosticará- qué hacer y cómo se debe proceder ante el cuadro que presenta la persona y si es necesario o no acudir a al centro de salud.

De esta forma, desde su inicio hace más de un mes hasta la actualidad, esas líneas de atención rotativa ya recibieron unas 10.000 consultas por diversas situaciones.



Febriles y accidentes, lo más habitual

Se cumplen mañana dos meses, desde la implementación de la línea 0800-444-3400, de asistencia médica telefónica. La puesta en marcha se concretó dos días después de a declaración de emergencia sanitaria y epidemiológica por brote de dengue y riesgo de coronavirus por parte del gobierno de Misiones.En ese período fueron 13.000 las llamadas recibidas por el grupo de profesionales de la salud asignado para ese sistema. En su mayoría, puntualmente un 75%, las consultas fueron por cuadros con sintomatología compatible con dengue.El objetivo de este tipo de consultas fue y es descentralizar los hospitales, es decir, no saturar las guardias de emergencia de la provincia y dejarlas disponibles ante situaciones de alta gravedad ante un eventual pico de la pandemia.“Las guardias siempre tenían esperas de tres o cinco horas en el Hospital Madariaga, ya sea por gripe, faringitis o un traumatismo. La cantidad de pacientes que acude a emergencia disminuyó muchísimo, no son tantas horas de espera. En ese sentido, el 0800 funcionó muy bien. Mas del 50% bajó la consulta en hospitales” sostuvo, en diálogo con El Territorio, Javier Mattivi, director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y encargado del 0800.“Cuando el misionero llama al 0800 sirve para descentralizar los hospitales, para que haya mayor accesibilidad para los casos más complejos. Los médicos están capacitados para identificar si el paciente requiere asistencia inmediata y de ser así, avisan a la guardia del Hospital Madariaga, Fátima o Favaloro o algún hospital del interior que va a llegar un paciente con determinadas características”, deslizó.“Nosotros no asistimos al domicilio, van las ambulancias del 107 o el paciente a través de sus medios, pero tuvimos que desplegar el operativo en varias oportunidades”, acotó.“Todas las llamadas quedan asentadas en una planilla con los datos de la persona, y al otro día hay otro equipo de médicos que llama y hace el seguimiento”, explicó.El seguimiento se hace a través de un sistema de semáforo y dependiendo de qué paciente, se hace seguimiento por una semana o diez días.“Hay pacientes en terapia intensiva por cirugía cardíaca o por politraumatismo, pero por Covid o por dengue no tenemos ningún paciente en terapia intensiva. No hay pacientes con diagnóstico de coronavirus que necesiten respirador artificial”, aseveró Mattivi.Por otro lado, el funcionario señaló que en la actualidad disminuyeron también las consultas, lo cual lo atribuye a que los municipios pusieron en marcha sus propias líneas de contacto.Las consultas rondan las 250 cada día, siendo principalmente sobre los casos positivos de la última semana y qué hacer ante un contacto ocasional.“Tenemos muchas consultas que son aquellos que tuvieron contacto con pacientes positivos y están preocupados por eso. Son personas asintomáticas y se preguntan qué tienen que hacer. Si estuvieron con medidas de bioseguridad, como barbijo, y estando a dos metros es suficiente. La persona debe continuar en su casa en aislamiento y tener en cuenta las pautas de alarma: fiebre, disminución del gusto y olfato y si tiene dificultad respiratoria, debe acudir a la guardia del hospital o el sanatorio”, detalló.“Otra cosa a tener en cuenta es que ahora que comience el frío vamos a tener muchas llamadas por cuadros gripales y eso vamos a tener que descartar”, agregó.El sector de emergencias del Hospital Escuela Doctor Ramón Madariaga, de Posadas, se acerca despacio a los niveles habituales de atención a medida que se flexibilizan las actividades en medio del aislamiento preventivo y obligatorio que rige en todo el país.Los heridos en accidente de tránsito eran de los pacientes más habituales antes de la cuarentena, llegaron a “desaparecer” durante la parte más rígida del aislamiento, pero con la flexibilización están volviendo.Así lo explicó Andrea Gallardo, quien está a cargo del sector emergencias del hospital. En diálogo con Radioactiva 100.7, señaló que en los primeros días de cuarentena, los días más estrictos, la cantidad de accidentes llegó a bajar a cero.No hubo ingresos por accidentes viales por quince días, pasando a ser los casos de accidentes domésticos, los casos febriles y las dificultades respiratorias las más habituales, además de los casos de afecciones por depresión.“Con la flexibilización volvieron a aparecer los accidentes en la vía pública, no tanto como estábamos habituados, pero sí aparecieron de nuevo”, explicó Gallardo, aunque destacó que la son de carácter leve porque “no hubo accidentes grandes con autos”.También afirmó que la mayoría de los hechos involucran a motos, y que quienes conducen “son personas de actividades habilitadas, pero también hay otros que salen violando la cuarentena”.Sobre la cantidad de consultas, dijo: “Fue cambiando, bajó mucho la consulta. Habitualmente es de 500 a 600 personas por día (antes de la cuarentena) y bajó a menos de 220 personas, llegando a menos de 100 personas por día”.