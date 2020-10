“El humor le quita poder a eso que nos oprime” - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020

Por Silvia Godoy sociedad@elterritorio.com.ar

Por último, advirtió que “es necesario activar la actividad teatral. Hay compañeros que la están pasando mal. El teatro hoy no cuenta con un protocolo para funcionar y es un sector que está golpeado y que viene golpeado históricamente, si bien hubo ayudas del gobierno. La herramienta del streaming es útil pero no es lo mismo. Hoy es una fantasía pensar que se pueda vivir de presentaciones online”.





PARA AGENDAR Los sábados a las 21

Habrá funciones de ‘No pasa nada (vo nomá sabé)’, el unipersonal de Rulo Espínola. Con guión de Fer Rosa y dirección de Buki Rosa. En la Sala Mandové, Beethoven 1762. Las reservas se hacen al Whatsapp 3765 144109 y al fijo 4429865. Cupo limitado.

Con una mirada cercana y crítica siempre mediada por el humor, Rulo Espínola filosofó, tereré en mano, sobre el cimbronazo que significó la cuarentena y todo cuanto ocurrió en un tiempo que pensamos suspendido.El personaje interpretado por el actor Fer Rosa se reencontró con su público la noche del sábado en el escenario de la posadeña Sala Mandové para el estreno de No pasa nada (vo nomá sabé), una especie de bitácora catártica y aturdida frente a una realidad inédita dirigida por Buki Rosa.Por 50 minutos, Rulo hizo reír al auditorio que se agrupó en mesas de un máximo de cinco personas y alejadas por dos metros de distancia.“Lo primero que quiero que quede claro es que el show no significa para nada el regreso de la actividad teatral, que aún no tiene protocolo. Lo que hicimos desde Sala Mandové es que como desde 2010 tenemos la habilitación de bar, pedimos que nos autoricen como bar con espectáculo en vivo, al igual que están haciendo los bares que ya tienen permitido presentar música en vivo”, explicó Rosa, y añadió: “Trabajamos para que la función se dé respetando todas las medidas requeridas y lo pude hacer porque es un unipersonal, estoy yo solo en el escenario y muy feliz porque todo salió bien”.En una charla con El Territorio, el humorista contó su vivencia al estar nuevamente cara a cara con el público. “Apenas entré casi me quiebro, me pasaron un montón de cosas por la cabeza. Si bien gracias a Dios yo seguí en actividad trabajando en los medios y con algunas presentaciones en bares, volver al escenario de Mandové fue emocionante, de una alegría inmensa, también por la respuesta del público que agotó las entradas”.El teatro ubicado en la calle Beethoven 1762 tiene capacidad para 150 personas pero por protocolo se restringió el cupo a 50 personas.Acerca del guión, que es de su autoría, expresó que lo elaboró con ideas que fue apuntando desde el día uno del confinamiento y que luego fue hilando en un texto teatral.“Yo trabajo siempre con la actualidad. En este caso con todo lo que pasó a partir de la cuarentena, todas esas situaciones que empezaron a surgir cuando pensamos que no pasaba nada. Y va más allá del juego de que Rulo pasa cosas (es pasero y le cerraron el puente), es decir, nos pasaron algunas cosas al estar quietos en casa que nos cambiaron y que nos marcan”.Convencido de que la obra se completa al compartirla con los espectadores que participan activamente, relató que “el público se rió muchísimo, se liberó. Es una catarsis el humor, es una herramienta para poder al menos en teatro y a partir de los textos decir lo que me está molestando o pasando y darle esa vuelta desde la risa. El humor no soluciona un problema, pero le quita poder a eso que nos oprime y nos permite empezar a imaginar o a reflexionar sobre qué hacer, cómo afrontar”.Será por ello que Rulo, que viste los colores de la selección de Paraguay, que se gana la vida como puede, y que vadea en el folclore de frontera, nos interpela desde la risa a eso que somos.“El show tiene mucho de crítica social, política, económica, autocrítica y la gente ríe porque se identifica en un punto. Necesariamente el humor funciona por identificación. El humor es social y nos reímos de cosas que compartimos, por eso hay diferentes humores y uno puede disfrutar más o menos de acuerdo a los códigos que se comparten, en este caso es humor misionero. Y el guión no se cierra porque se nutre todo el tiempo y además, se completa con el timing del público”.