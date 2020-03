El hospital Favaloro suma equipamiento y atiende hasta 100 consultas al día

Miércoles 25 de marzo de 2020 | 06:00hs.

Por Victoria Bergunker

interior@elterritorio.com.ar





En tiempos de Covid-19, mientras los profesionales de la salud reciben nuevas instrucciones sobre cómo identificar un caso sospechoso, las formas de prevenir y actuar, el ánimo que se respira en los pasillos de hospitales públicos es de preocupación, más que de alarma.





Es que no solamente deben enfocarse en la prevención, sino también en lidiar con la demanda del día a día, que ante el pánico aumenta y las consultas se dan todo el tiempo y por motivos variados.





El Territorio visitó el hospital René Favaloro, de Villa Cabello, donde dialogó al respecto con Jordan Horacio Pedrozo, médico generalista de guardia, quien mostró su intranquilidad ante la inconsciencia social y explicó cómo es el trabajo que realizan cotidianamente.





“La demanda sigue siendo bastante, trabajamos con muchos pacientes. Parece que no hay todavía una conciencia sobre el protocolo nacional, la gente viene a pesar de que tenemos una emergencia sanitaria, es una pandemia y la gente viene porque tiene una reacción alérgica”, comenzó.





A las 11 de ayer ya tenían registradas 25 consultas, y se aseguró que para el final del día llegarían a 90 o 100, y así será hoy, mañana y pasado. Por eso, el médico recomendó que, de no ser una situación de urgencia, llamen a los números previstos para así evitar aglomeración de gente en el centro de salud.

“El síntoma más común con el que vienen es la fiebre, tanto niños, adultos como adultos mayores. A veces vienen por dificultad respiratoria, por cuadros gripales. En realidad ahora se nos juntaron el dengue y el coronavirus”.





En relación al último, destacó que “el tema es hacer concientización porque todavía estamos en un momento en el que hace mucho calor, pero esta patología vino de China en donde hacía frío, entonces si nosotros concientizamos ahora, nos aislamos y nos quedamos en casa, la función exponencial de casos no va a ser tanto como en otros países”.





En este marco, el profesional explicó que el crecimiento exponencial es un cálculo matemático que generalmente se aplica a la medicina. Esto supone que por muchos días los casos positivos en el país sean bajos y aumenten de a poco, hasta que, de pronto, su número se dispara. “Si yo tengo dos pacientes infectados, dentro de un cierto tiempo ya voy a tener cuatro. Dentro de poco, esos casos se vuelven a duplicar y así sucesivamente”.





“En Argentina no pensábamos que iba a llegar, pero hubo muchos viajes al exterior, uno va a esos países de riesgo, contrae la enfermedad y al volver empieza el problema, que es lo que está pasando”, dijo.



Cómo trabajan





En primer lugar, Pedrozo remarcó la importancia de la higiene personal, a la que la población no está acostumbrada, e incluso admitió que a veces los mismos médicos revisan a un paciente y luego, sin previa higiene, hacen pasar al siguiente. Además, recalcó que estos hábitos son primordiales no solamente en un contexto pandémico, sino incorporarlos en la vida cotidiana aun sin emergencia sanitaria.





“Nosotros nos guiamos por los síntomas como fiebre, dificultad para tragar, faringitis, angina roja. Les tomamos la temperatura, presión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca respiratoria, y a veces también la auscultación. De esa manera sospechamos de alguna patología respiratoria y eso nos lleva a hacer una placa”, comentó.





Y siguió: “Paciente que sospechamos que tiene coronavirus lo aislamos, para nosotros es hasta que se demuestre lo contrario. Acá todavía no mandamos muestras al Malbrán porque somos un hospital de menor complejidad, pero el Madariaga sí lo manda”.





En ese sentido, sostuvo que, ante una sospecha, además de aislar al paciente, el personal sanitario debe utilizar el equipo de cofia, barbijo, camisolín, guantes, “todos los elementos para protegernos y cuidarnos”. En cuanto a las herramientas sanitarias, afirmó que “nos estamos preparando, tenemos dos respiradores nuevos, hay camas, pero tenemos que prepararnos según el antecedente de otros países en donde los hospitales están llenos y tienen que elegir a quién darle el respirador. Si yo tengo tres pacientes que necesitan respirador, al más viejito probablemente no le ponga para dárselo al más joven” y lamentó que “es una decisión a la que los médicos nos vemos afectados pero no tenemos alternativa. Mi idea no es asustar, sino concientizar”.





Por eso hizo hincapié en no utilizar la guardia de emergencia si no es de extrema necesidad “hay muchos que vienen porque le pica la garganta o por la uña encarnada; eso genera masa y condensación de gente, justo lo que queremos evitar”, manifestó Pedrozo.

Es que, según dijo el profesional, al tener un grupo de personas dentro de la sala de espera, eso da la pauta de que hay más afuera, ya que según la normativa interna los pacientes deben estar a un metro y medio o dos de distancia y esto hace que no quepan demasiados en un mismo lugar. Incluso, cuando este medio ingresó al hospital, un guardia de seguridad pidió distancia.





“Le pido a la gente que no salga de su casa por cualquier cosa, porque sino el 31 de marzo en vez de terminar la cuarentena se va a prorrogar”, agregó. “El otro día tenía uno con crisis hipertensiva más síndrome gripal, estaba tosiendo y era una señora de 59 años; otro deshidratado que comenzó con un cuadro respiratorio. La gente trae criaturas y las expone a un riesgo enorme. Hay que tratar de hacerle entender, es un gran inconveniente que tenemos”, sentenció.