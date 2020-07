El homenaje de Soledad Pastorutti a las mujeres

Lunes 20 de julio de 2020

“El universo nos está demostrando que no somos omnipotentes”, dice Soledad Pastorutti respecto a la pandemia que estamos atravesando en una charla con Teleshow.La cantante acaba de estrenar su nuevo corte, La Valeria, un homenaje a su abuela materna.Desde su casa en Santa Fe, donde pasa la cuarentena junto a su marido y sus dos hijas, Pastorutti se encuentra a pasos de celebrar 25 años de carrera. “Estoy tratando de recuperar esa nena -que revoleaba el poncho-, porque en los últimos años la perdí”, lamenta, en referencia a la adolescente que se consagró en el Cosquín de 1996.“La Valeria es una canción que habla de una época pasada. Mi abuela se llama Valeria Eugenia y se casó con el Pascual. Se enamoraron, y la familia de mi abuelo, particularmente su mamá, no estaba muy de acuerdo con la relación porque mi abuela venía de una familia extremadamente pobre, y además, era flaquita. En otra época, la mujer flaca era una mujer prácticamente enferma porque no comía y, quizás, no podía tener hijos. Entonces, le ofrecieron un pedazo de campo a mi abuelo Pascual para que la deje, y dijo que no. Se casaron y vivieron más de 50 años de amor. Después mi abuelo falleció, y le hicimos un homenaje a ese amor, y a mi abuela”, describió.Ella es una persona muy feliz, muy positiva. Se pinta los labios todos los días y se viste de rojo porque le encanta, es su color preferido. En el video estamos todos pintándonos los labios de rojo y haciéndole ese homenaje. Cuando hoy las mujeres hablamos de nuestra lucha, nos olvidamos muchas veces que viene de mucho tiempo más atrás, y de mujeres que han vivido cosas mucho más aberrantes y difíciles. Que han tenido que soportar calladitas la boca porque no tenían ni el amparo legal, ni el de la sociedad. Nadie les tiraba una mano, y la que se salía un poco de la raya, quizás hasta no sobrevivía. Es un homenaje a esas mujeres. A las mujeres que, a pesar de todo eso, no se resintieron, y han logrado transmitir el amor.Estás por cumplir 25 años de carrera. ¿Qué queda de esa nena que revoleó el poncho en el 96?Estoy tratando de recuperar esa nena, porque en los últimos años la perdí en el camino. Recuperar la falta de prejuicios que tenía, la falta de miedos. Ella se subía al escenario y disfrutaba. Todavía no saqué mi mejor disco ni hice mi mejor concierto. Voy a cumplir 40 años, pero siento que hay mucho más y estoy preparándome para eso. Todavía no di lo mejor de mí, pero lo quiero hacer sin perder lo de esa nena. ¿Qué tenía? Jugaba en el escenario, no pretendía mucho más, no era tan estricta y exigente como lo fui en estos últimos años.