El hombre que revivió la lucha contra la discriminación

Jueves 18 de junio de 2020

Por Gladys Barreto Periodista Quema de la estación policial en Mineápolis, la Guardia Nacional resguardando en Washington D.C., choques entre la Guardia Nacional y los manifestantes en Nueva York, y marcha en el capitolio de Indianápolis, etc.; todo esto parecían ser acontecimientos de una crónica anunciada. Quema de la estación policial en Mineápolis, la Guardia Nacional resguardando en Washington D.C., choques entre la Guardia Nacional y los manifestantes en Nueva York, y marcha en el capitolio de Indianápolis, etc.; todo esto parecían ser acontecimientos de una crónica anunciada.

Aunque las novedades más recientes que se conocieron sobre el aberrante caso tiene que ver con la discriminación, indignación y muerte de un hombre de 46 años llamado George Floyd, quien fue detenido el 25 de mayo pasado en Minneapolis, Minnesota, por un oficial, al intentar pagar con un billete falso de 20 dólares. Una brutal detención de parte de la policía, que lo terminó sometiendo e incluso puso su rodilla en el cuello dejándolo inconsciente a pesar de los gritos de “no puedo respirar”.

Según un informe del FBI, los delitos por motivos raciales aumentaron un 26% en torno a la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos (octubre-diciembre de 2017). Para la Agence France-Presse, la campaña electoral de Donald Trump, que juega con el miedo de los extranjeros y vincula el crimen con las minorías de origen inmigrante, es responsable de este aumento.

Muchas personas han usado las redes sociales para documentar las protestas, difundir información; otros usaron la red social Twitter para viralizar el hashtag #BlackLivesMatter (Las Vidas Negras Importan) por quienes reclaman por el asesinato de George Floyd; y las preguntas surgen: ¿las redes sociales comienzan a ser consideradas peligrosas por ser formadoras de opiniones? ¿Intento de manipulación o pedido de justicia? ¿Cuántos hashtags de tendencia hemos visto? ¿La gente está cansada?

Famosos se han unido a los reclamos que ha habido después del acto cruel realizado por aquel oficial, quien ya está siendo investigado incluso por el FBI. Luego de casi una semana, el dolor y la ira se han potenciado y ha habido manifestaciones callejeras en más de 75 ciudades y en más de 40 de estas han sido establecidos toques de queda.

“Lo que puso todo esto en marcha fue el brutal asesinato de George Floyd la semana pasada. Eso fue el catalizador, lo que realmente llevó a la gente a las calles”, señala a BBC Mundo Ashley Howard, profesora asistente de Historia y Estudios Afroestadounidenses de la Universidad de Iowa. La experta, sin embargo, destaca que esa muerte no ocurre en el vacío, sino en un contexto en el que las comunidades negras están constantemente sometidas a una excesiva vigilancia policial.

Muchas protestas han derivado en disturbios, enfrentamientos, saqueos y detenciones tras la muerte de George Floyd. “El racismo no está empeorando, sólo es que ahora se está grabando”. Con estas palabras, el actor afroestadounidense Will Smith explicaba hace unos años cómo las cámaras de los móviles estaban permitiendo grabar la violencia policial contra los afroamericanos en Estados Unidos.

El hecho sigue trayendo una ola de comentarios en el país, así como de otras figuras a nivel mundial. La familia de George Floyd y gran parte del mundo denunció un uso “excesivo e inhumano” de la fuerza y acusó a la policía de racismo.

Entonces, el factor desencadenante me parece claro e indignante. No me sorprende que la gente esté furiosa, que hayan surgido protestas en todo el país. La escalada de violencia creo que es muy mala, no debería suceder. Espero que se detenga. Tampoco creo que sea terriblemente sorprendente, en parte porque ha habido una acumulación de furia en torno al trato policial hacia los afroestadounidenses.

Las personas del mundo entero podemos alzar la voz y generar un debate para la toma de conciencia contra el racismo y la discriminación, pero pacíficamente, algo muchas veces difícil de lograr.

George Floyd, cuya muerte a manos de un policía blanco desató protestas y puso al mundo a reflexionar sobre la injusticia racial, fue honrado el pasado 9 de junio en una iglesia de Houston, Estados Unidos, antes de su entierro y del último adiós de un país que se enfrenta a la tensión racial, el desastre económico y el coronavirus, todo en un año electoral. Esto parece haber sido el puntapié inicial para una nueva forma de protesta contra el racismo en el país. Es hora de hacer una pausa, reflexionar, aprender y actuar para un cambio a largo plazo; ya es suficiente.