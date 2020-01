El hombre hallado en una zanja murió ahogado, según autopsia

Martes 7 de enero de 2020

Pedido de iluminación Aparte de referirse al hallazgo del cadaver de Raimundo, Gerardo Yudar advirtió que en la zona hay poca iluminación y solicitó más presencia policial. Expresó que en la cancha de fútbol, por la poca luz, muchos jóvenes aprovechan para consumir drogas.

Cualquier tipo de duda que podría haber surgido sobre la muerte de Walter Leodán Raimundo, hombre de 34 años hallado en sin vida en el barrio Don Santiago de Garupá el último domingo, quedó despejada con el examen de autopsia ordenado por el juez Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.Según pudo saber El Territorio en base a fuentes ligadas a la investigación, el estudio realizado por el cuerpo médico forense del Poder Judicial arrojó que Raimundo falleció a causa de una “asfixia por sumersión”. Es decir, se ahogó.Como informó este medio en la víspera, el fallecido había sido encontrado boca abajo en una zanja con un pequeño caudal de agua y estaba cubierto por la vegetación del lugar. En un primero momento los profesionales que trabajaron en la escena no detectaron signos de una muerte violenta, algo que ahora quedó confirmado.Ante los resultados de la necropsia, el magistrado interviniente ordenó que el cuerpo sea entregado a sus familiares para posterior velorio e inhumación.Según se supo del fallecido Raimundo, vivía a pocas cuadras del lugar donde fue hallado, al lado de una cancha de fútbol, junto a su familia. Al parecer se ganaba la vida haciendo changas con un hermano en un lavadero de la zona.La primera persona que advirtió el trágico hecho fue Lucía Ramírez, quien habita una humilde vivienda frente a la cancha principal del barrio y a pocos metros de la zanja donde fue encontrado Walter. En diálogo con El Territorio, la mujer dijo que cerca de las 11 del domingo se encontraba colgando ropa en la parte delantera de su propiedad hasta que se trasladó cerca de la cancha porque se le desprendió una prenda.“Yo tenía una media colgada y cuando fui agarrar justo veo todo, me asusté mucho”, recordó Lucía el momento en que se topó con la trágica escena. “No se escuchó ninguna discusión, yo vivo acá en frente y sólo escuchamos al perro que ladraba y ladraba, pero eso es normal acá”, agregó al ser consultada por la posibilidad de un homicidio.Según comentó Gerardo Yudar, delegado del barrio Don Santiago, dentro del Foro de Seguridad de la Seccional Quinta, la noche anterior el fallecido le había estado intentando vender una garrafa de gas y, ante su negativa, también le pidió 50 pesos. Yudar volvió a decir que no y le dijo al hombre que se vaya a dormir porque ya era tarde. Fue una de las últimas personas que lo vio con vida.El delegado agregó que el fallecido “estuvo internado en un instituto y además de los medicamentos que tomaba, sabemos que era adicto, no compulsivo, pero era una persona que deambulaba por todo el barrio, aunque no era para nada agresivo”.Contó que, tras dialogar con una hermana del fallecido, supo que Walter había tenido dos paros cardíacos en los últimos meses.