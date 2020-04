El Hogar de Ancianos San Ramón de Iguazú no puede afrontar las deudas

Miércoles 22 de abril de 2020 | 14:00hs.





El Hogar San Ramón fue creado hace 27 años por la Hermana Josefa de 93 años, jubilada hace 29 junto a su compañera, con el objetivo de asistir a los abuelitos que se encontraban en estado de vulnerabilidad, fue así que las monjas comenzaron a trabajar y de a pocos construyeron habitaciones en un predio que es propiedad del Obispado de Puerto Iguazú y con donaciones lograron edificada y desde ese momento los abuelitos contaron con un lugar donde vivir los últimos días de vida.





Actualmente el hogar atiende a 20 personas, en su mayoría mujeres, de los cuales solamente 2 de ellos son independientes, los demás necesitan asistencia constante para todo, 15 de ellos están en sillas de ruedas. Y para llevar adelante el trabajo cuentan con 16 personas que trabajan en el lugar que perciben su sueldo en blanco y eso implica el pago de las cargas sociales. A la fecha el monto de la deuda a la AFIP es de 762.714 pesos, esto se debe a que desde el mes de septiembre el hogar no puedo abonar las cargas sociales de 8 de los empleados y mes a mes este monto se acumula.





“Venimos en una situación bastante tirante desde hace 18 meses, siempre fuimos auxiliados con bienhechores que llegaban dar un respiro, esta situación se agravo desde que la contribución que recibíamos desde Parques Nacionales disminuyo, sin bien aportan 50 mil pesos por mes, no alcanza, ya que con lo que ellos aportaban anteriormente, pagábamos los sueldo y las cargas sociales”, explicó Rosa Nora Rosales encargada del Hogar San Ramón.





Rosales comentó que de los 16 empleados del Hogar, 5 son pagos por la municipalidad, 3 de ellos son profesionales de la salud pagos por el Gobierno Nacional y los restantes perciben sus haberes a cargo de la SALUS que es la comisión que administra el hogar, cabe destacar que a la fecha una de las empleadas aun no percibió sus haberes del mes.





El Hogar se mantiene con donaciones, y con el aporte de las familias de los abuelitos, algunos abonan entre 17 y 20 mil pesos los abuelitos que no tienen familia aportan lo que reciben de una pensión, para poder mantener entre todos al hogar que también alberga a abuelitos que ni siquiera tienen DNI y por consecuencia no reciben ningún tipo de beneficio.





“Vivimos el día a día, los abuelitos que tienen obra social reciben los medicamentos de PAMI, pero tenemos algunos que no tienen obra social que deben tomar medicamentos, son pacientes psiquiátricos y bueno pedimos donaciones para conseguir, a veces los mismo empleados hacen una vaquita para pagar los medicamentos” explicó Nora Rosales. La situación del hogar se complica con el pasar de los días ya que cada vez son menos los voluntarios que ayudan al hogar, “ayer nos quedamos son suero, pedí al hospital que me preste algunos hasta poder conseguir, porque tratamos de cuidar a nuestros abuelitos acá, ya que no queremos enviarlos al hospital por la cuarentena, tenemos enfermeras, trabajamos como geriátrico pero somos un hogar”, recalcó Nora Rosales.

La disminución en los ingresos de dinero en calidad de donación, al Hogar de Ancianos San Ramón preocupa en gran manera a la comunidad ya que actualmente las deudas superan los 700 mil pesos. Esta situación que ha quitado el sueño a los empleados y encargados del lugar ya que el futuro es incierto, teniendo en cuenta que es una institución sin fines de lucro al servicio de los abuelos.