El helicóptero encontrado era de un amigo de Mauricio Macri - El Territorio Misiones

Sábado 10 de octubre de 2020

Fue la sorpresa del allanamiento y no era para menos: las autoridades de Paraguay secuestraron el jueves de esta semana nueve aeronaves que presuntamente eran utilizadas por una banda dedicada al narcotráfico con base en Areguá, a 28 kilómetros de Asunción, y entre ellas había un helicóptero que todavía tenía ploteado los colores y el escudo de la Policía Bonaerense.El helicóptero LV-GWK con el ploteo de la Policía Bonaerense resultó ser propiedad de la empresa Beech Flying, cuyo dueño es Leonardo Skopojny, un amigo del ex presidente Mauricio Macri, informó ayer el sitio Ámbito.com.De hecho, la empresa de Skopojny le habría alquilado el helicóptero al Ministerio de Seguridad bonaerense en 2019, cuando estaba a cargo de Cristian Ritondo durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.Tras ser utilizado para el Operativo Sol 2019 el helicóptero dejó de ser útil y en octubre del año pasado se terminó el contrato de alquiler y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires simplemente no lo renovó. Por ahora no se sabe qué ocurrió en los últimos 12 meses para que la aeronave haya terminado en las redes de una banda vinculada al narcotráfico que opera en Paraguay y otros países.Beech Flying, la empresa de Skopojny y sus socios, le alquiló aeronaves no sólo a la provincia de Buenos Aires sino también a Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.Pero el nombre de ese empresario en particular salió alguna vez en los medios porque en 2018 intentó ingresar a la Argentina en su camioneta con nueve obras de arte sin la documentación correspondiente. Entre los cuadros había uno de Benito Quinquela Martín, y todo el lote fue secuestrado por personal de la Dirección General de Aduanas (DGA), informó el diario La Nación en ese entonces.Por otra parte, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, confirmó que el helicóptero secuestrado había sido contratado durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal por “más de 100 millones de pesos”.En una conferencia de prensa que brindó ayer en el Centro de Coordinación Estratégica, situado en Puente 12, partido de La Matanza, agregó que el dueño de la firma a la que pertenece el helicóptero “es un empresario bastante cuestionado, que aparentemente ya tenía antecedentes de diferentes tipos”.“La ex gobernadora Vidal había contratado a esa empresa”, expresó el ministro y agregó: “Es cierto que ese helicóptero prestó servicios en la provincia de Buenos Aires, es cierto que por sus servicios se le pagaron a la empresa más de 100 millones de pesos”.Berni aclaró que “no es un helicóptero de la provincia de Buenos Aires”, ni fue contratado por el actual Ministerio, ya que, aseguró, “cuando el gobernador Axel Kicillof se hizo cargo, la Gobernación tenía toda su flota destruida en tierra, ninguno de sus aparatos volaba porque claramente era más negocio contratar que tener sus propios aviones funcionando”.“El gobernador dio la orden de manera inmediata de que se ponga toda la flota en funcionamiento y por eso ya estamos volando con nuestros propios helicópteros”, aclaró el funcionario provincial.