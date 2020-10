El hallazgo de Tizato: un posible tiro en el pecho y piedras en su campera - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020

Por Carlos Cardozofojacero@elterritorio.com.ar

“No esperábamos este final” “No esperábamos este final”, dijo ayer el padrastro de César Daniel Tizato, Valdei De Escobar (29), mientras observaba en una sombra los trabajos de la Policía de Misiones. Llegó al lugar advertido por la prensa, debido a que -dijo- no le habían informado de la novedad.



Ya en horas de la tarde llegó su pareja y madre del joven, Marisa Ester Da Rosa (40). La mujer no podía parar de llorar y no pudo expresar con palabras su dolor. A ambos les dijeron luego que el cuerpo no estaba en condiciones de ser reconocido, pero que le iban a informar de cualquier novedad.



Más allá de eso, la sospecha de la familia, sobre todo de De Escobar, apuntan directamente al detenido que ahora tiene el caso. Creen que ese mismo día, el 30 de agosto, luego de darle muerte al joven, lo llevó hasta allí para ocultarlo de las pesquisas.

“Las investigación y los testimonios señalan que fue visto por última vez acá, por eso vamos a seguir buscando en este lugar”. Pasaban los días y la convicción de los efectivos de la Policía de Misiones era que César Daniel Tizato (15) estaba en el campo La Rosita, en San José. Y todo indica que tenían razón.Ayer, tras 33 días de una búsqueda con pocos precedentes en la provincia, un cuerpo con sus características y las mismas vestimentas con las que fue visto por última vez fue hallado en un estanque del predio privado. En la escena ningún protagonista era escéptico sobre el hecho que se trataba de él, pero la autopsia ordenada por la Justicia - se hará hoy - brindará precisiones y terminará confirmándolo con rigor científico. Un formalidad que no se puede saltear.También la necropsia va a determinar las causas y la data de muerte, aunque el análisis del lugar ya dio algunos indicios sobre la participación de otra u otras personas. El cuerpo, que emergió boca abajo, tenía una campera con piedras que se utilizaron para que se mantenga en el fondo del agua. Y tenía la cabeza cubierta con una capucha.El cadáver fue hallado cerca de las 9 y precipitó la detención de la última persona con la que vieron al joven, Richard C. (44), quien está alojado en una celda e incomunicado desde las 15 de ayer. La aprehensión, ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción de Apóstoles, Miguel Ángel Faría, la realizaron los efectivos de la Dirección de Homicidios.Ayer fuentes del caso manifestaron que el hombre se habría quebrado y que admitió haber matado al adolescente de un disparo en el pecho, pero dijo que fue sin querer. Este testimonio, sin embargo, no tiene validez y deberá ser ratificado en sede judicial, una vez que el hombre sea citado a declarar.Más allá de eso, fue Homicidios la que participó de la búsqueda, pero sobre todo de la investigación, que en la víspera acercó un informe con las contradicciones del sospechoso a los largo del mes de ausencia de Dani, como lo conocían sus cercanos. La principal inconsistencia de su relato es que nunca se pudo establecer quiénes eran esas dos personas con quien supuestamente dejó al adolescente ese 30 de agosto que ambos salieron a cazar desde el barrio Pindapoy.“Fue muy grave lo que hizo”, manifestó un investigador de peso. Es que apuntó a otras dos personas que no existirían, participó de las búsquedas en el lugar y nunca marcó el punto donde finalmente estaba el joven.Ayer El Territorio estuvo nuevamente en La Rosita. El cadáver hallado estaba a unos 2000 metros lineales de donde dijo Richard había despedido a Daniel. Se trata de un estanque -no es una de las piletas donde la firma Rosamonte cría peces- que se llena con dos arroyos cercanos que cruzan por el lugar.Allí se llega sin inconvenientes, mediante un camino lateral que une la ruta 105 con la estancia del lugar. Desde allí unos 500 metros hasta el arroyo, de un campo abierto. La pequeña laguna en cuestión, no obstante, estaba en medio de un monte tupido, al que se llega tras recorrer menos de 100 metros con mucha dificultad.Según detallaron fuentes de la comisaría de San José, abocados a los rastrillajes sin descanso desde que se reportó la desaparición, por el lugar habían pasado varias veces. Ellos creen que el cuerpo recién emergió en los últimos días y que siempre estuvo oculto allí.Tres personas que estuvieron en la escena detallaron que el cuerpo, sin bien evidenciaba un deterioro importante, no estaba en un estado de descomposición avanzado. Su madre y su padrastro no puedieron verlo.El lugar del hallazgo estuvo preservado hasta la llegada del Cuerpo Médico Forense, que estuvo representado por dos médicos y un genetista encargados de la toma de muestras previa a la modificación de la escena. Los trabajos se hicieron bajo un calor agobiante y luego de que se fueron todos se halló una mochila que podría ser del joven.Las fuentes adelantaron que la operación de autopsia buscará revelar si hay proyectiles, cuáles son las causas de muerte, si hay lesiones postmortem o signos de abuso sexual.“El ADN va a certificar si es realmente (Tizato) pero el tamaño del cuerpo obedece a las características del chico, en cuanto a la altura y la vestimenta. Se nota que data de varios días de muerto pero la autopsia va a establecer eso y no se puede decir nada hasta que tengamos los resultados. La pericia marcará la causa de muerte y el tiempo”, insistió ayer el juez Miguel Ángel Faría cuando culminaron las labores.