El halago de Laurita a Carmen Barbieri

Viernes 10 de julio de 2020

Mientras se siguen sumando nombres de famosas figuras como posibles incorporaciones a Cantando 2020, el programa que conducirán Laurita Fernández y Ángel de Brito por El Trece, varios participantes ya fueron confirmados. Y uno de ellos es Carmen Barbieri, quien se cruzará en la pista con su ex nuera.

Sin pasar por alto este detalle, el conductor de Los Ángeles de la Mañana quiso saber cómo quedó el vínculo entre su compañera y la mamá de su ex, Federico Bal: “¿Con Carmen todo bien? Habló muy bien de vos el otro día en LAM”, preguntó el periodista. “Sí, re. Creo que fue la suegra que más me dio de comer”, respondió -entre risas- Laurita, halagando las destrezas culinarias de la capocómica y enfatizando en que lleva una buena relación con su ex suegra.