El gran año comenzó

2 El lugar que ocupa Paula en el ranking olímpico entre las tres mejores de Argentina, con 1.005 puntos. Primera está la jujeña Apaza con 1.045 y tercera Villafañe con 975.

Cada comienzo de año despierta sensaciones renovadas, con nuevas metas y objetivos. Para Paula Quirós este 2020 tiene un sabor más que especial, la representante misionera de ciclismo de montaña está en plena lucha por ser la abanderada argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio, que tendrán lugar del 24 de julio al 9 de agosto.“La presión siempre está porque hace cuatro años que estoy trabajando para este momento. Más allá de eso, ya estoy con ansiedad de comenzar a correr y tratar de disfrutar también porque tengo que buscar un equilibrio”, compartió recién llegada a Catamarca, tras hacer temporada desde septiembre en Apóstoles.Justamente en tierra catamarqueña se abrirá el 2 de febrero la temporada de competencia para la misionera con el Abierto de Santa María que otorga puntos para la Unión de Ciclismo Internacional (UCI) con vistas a los Juegos en Japón.Argentina se encuentra actualmente 18ª en el ranking por país en Elite mujeres y este puesto ya le otorga una plaza, pero son tres las argentinas que mantienen al país en este puesto y sólo una de ellas será la encargada competir en Tokio.“Las plazas se otorgan para el país, en mujeres estamos ya con una, pero el ranking cierra el 28 de mayo, o sea que hasta ese día hay que seguir sumando para seguir teniendo ese lugar. En mujeres creo que vamos a conseguir una plaza y después hay que ver quién es la que va a representar a la Argentina”, explicó Paula. En la lucha olímpica primero se encuentra la jujeña Agustina Apaza, segunda la misionera y tercera Sofía Gómez Villafañe, de Esquel, pero que reside en Estados Unidos, las tres con buenos puntos UCI, y con mínima diferencia entre ellas, por lo que hasta mayo será un mano a mano cerrado entre las tres talentosas ciclistas que tiene el país.“En estos momentos por puntos y carreras, estoy segunda. Pero queda el Panamericano que se hace este año en San Juan, que además de los puntos, esa competencia va a ser una carrera importante para ir definiendo quién va a los Juegos Olímpicos”, señaló.La gran cita que convocará a los mejores del continente en Argentina, se desarrollará el 5 de abril en San Juan. “No conozco el circuito, pero dentro de poco voy a ir a conocer”.“Ser local es muy bueno, ya que no hay que viajar y buscar vuelos, que por el tema del dólar es re complicado, y para nosotros que salga acá en Argentina con nuestra gente es muy positivo”, recalcó Paula.En el caso, de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (Facimo) tienen un sistema de promedios con tres puntos clave para hacer un ranking. Se tiene en cuenta el campeonato argentino 2019, que se realizó en Termas de Río Hondo, prueba en la que Paula fue subcampeona detrás de Gómez Villafañe, también se va a considerar el puesto de las tres en el próximo Panamericano en San Juan y la tercera consideración son los puntos UCI.Paula construyó el año pasado la base para estar hoy viviendo estas instancias finales en el camino que espera la lleve en Tokio.“El 2019 fue distinto porque empecé el año muy bien físicamente y gané muchas carreras, después a otros objetivos no llegué tan bien y fue difícil esa época del año en el medio... después volví a subir el nivel y terminé el año muy fuerte, me sentía muy bien”, señaló y vaya si terminó bien ya que fue la 28ª en cruzar la línea de llegada entre las Elite Damas del Campeonato Mundial de ciclismo de montaña, que se realizó en el circuito Mont Sainte Anne de Quebec, Canadá, a fines de agosto.“Esa fue mi última carrera, por lo general lo hago hasta noviembre, pero el 2019 corté antes para poder preparar bien la pretemporada para este año. La verdad fue una temporada buenísima porque sumé un montón de puntos UCI y eso me dejó bastante adelante”, contó.Luego compartió la emoción de volver a estar en la selección argentina en el Mundial -lo había hecho antes en Juveniles y sub 23- pero esta vez ante los mejores del planeta en Elite y encabezando entre las albicelestes.“El Mundial fue increíble, terminé súper sorprendida y re contenta porque no me lo esperaba. Hace muchos años no competía a ese nivel y correr después de tanto tiempo y con tantas cosas nuevas, fue muy loco”, agregó.Volver a la selección no fue tarea sencilla para Paula; pese a todos los pergaminos y de haber ganado las carreras más importantes a nivel país, la misionera no era convocada para las citas internacionales de manera oficial y las corría por sus propios medios.“Está súper difícil para competir con la selección oficialmente y el Mundial fue la única carrera en la que lo hice en el equipo oficial porque después a los panamericanos fui por mi cuenta y las fechas de Chile también, pero todas fueron representando a la Argentina, aunque por mis propios medios”, compartió.Y sumó que “ya mi ida al Mundial salió porque mucha gente me apoyó y había tenido un buen rendimiento e incluso mejor que las otras chicas que viajaban y nunca me seleccionaban. Incluso había ganado la plaza para los Juegos Panamericanos de Lima y tampoco fui, entonces fue un año difícil en lo emocional porque los resultados estaban, pero no era convocada”.Sobre el por qué de estas desprolijidades, la misionera fue cauta y dijo “no sé bien cómo se manejan, pero tampoco me quiero meter esa parte porque es más complicada y a mí no me gusta mucho meterme en esas cuestiones, pero el Mundial salió, estuve ahí, me fue bien y terminé un gran el año con eso”.Sin entrar en polémicas, seguramente para mantener el enfoque, Paula sigue adelante como a lo largo de su exitosa carrera deportiva y hasta mayo tendrá la chance de jugarse todo por cumplir su sueño de estar en Tokio.“Estoy terminando la pretemporada y adaptándome a la bici nueva de mi equipo, el Gili Bike. En Catamarca estamos en la altura así que estos días van a ser más de adaptación hasta el 2 de febrero que arranca la temporada. Siempre esta altura del año es medio difícil, porque uno no sabe bien dónde está parado hasta que corre la primera carrera”, señaló la gran guerrera misionera que está apunto de comenzar una batalla que espera poder ganar.