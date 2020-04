El golf tomó la iniciativa

Sábado 25 de abril de 2020 | 02:00hs.

Protocolo de seguridad de la AAG Las salidas serán de un máximo de cuatro personas. Salidas mínimo cada 12 minutos. De utilizar carros motorizados será un jugador por carro con proceso de desinfección.

Se mantendrá en todo momento el distanciamiento social de mínimo dos metros, recomendando especial cuidado en tees de salida y greens.

Se recomienda el frecuente lavado de manos durante la vuelta y no llevarse manos a la cara.

No tocar o compartir palos, pelotas u otro equipamiento con competidores.

Se recomienda jugar sin guante.

Juego obligado con “bandera puesta”.

Se retiran todos los rastrillos de la cancha (alisar búnkers con palo y pies).

Evitar saludos con contacto físico entre jugadores.

Los clubes no tendrán habilitados lugares comunes de reunión de gente; los baños públicos deberán tener todas las condiciones de higiene y seguridad. Los vestuarios y duchas permanecerán cerrados.

El golf es una de las pocas disciplinas deportivas que mostró avances considerables para volver al ruedo en Argentina, a pesar de la pandemia.Esta semana, las autoridades de la Asociación Argentina de Golf (AAG) le hicieron llegar al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, una solicitud para autorizar la práctica del deporte a lo largo del país bajo un estricto protocolo obligatorio que contempla las regulaciones vigentes de distanciamiento social (ver aparte).Actualmente la práctica de golf en el país se desarrolla en 22 provincias y en más de 300 clubes, entre ellos el Tacurú de la ciudad de Posadas, y lo que argumenta la AAG es que este “es un deporte que en su esencia se puede practicar sin poner en riesgo a quienes lo practican ni a terceros”.Si bien todavía no hay novedades al respecto, no es descabellado pensar que el golf sea una de las primeras actividades deportivas en volver al ruedo.Para Federico Damus, organizador de eventos en Misiones y en el Tacurú Social Club, “el golf debería volver porque “cumple con todos los requisitos de distanciamiento social y se podría practicar sin mayores problemas”.“Es mucho más seguro, desde el punto de vista del contagio, que ir al supermercado o hacer largas colas en los bancos. Además, sin dudas va a ayudar al bienestar psicológico y físico de la gente que lo practica”, agregó en diálogo con El Territorio.“En muchísimos países que están en peores situaciones de contagio (Alemania, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y España, entre otros) ya están permitiendo jugar al golf porque se lo considera como una actividad deportiva muy buena para sobrellevar la cuarentena”, explicó.Por otra parte, al referirse a los pasos a seguir en el club de la Hormiga, Damus recalcó que “todavía no hay nada concreto; los torneos están todos en stand by. Una vez que tengamos permiso para realizar eventos, que no sabremos si será este año, ahí recién vamos a poder reorganizar el calendario con los auspiciantes que aún desean hacerlo”.“Hoy los socios del club están practicando en el patio de sus casas, algunos hasta nos alquilan alfombras y pelotas”, cerró Damus.Por otra parte, el mejor golfista misionero de la historia, Daniel Vancsik, coincidió que “el deporte cumple con todos los requisitos para que se habilite, pero hay que pensarlo bien antes de tomar una decisión”.“Obviamente considero que el campo de golf es el lugar que más protegido va a estar del coronavirus si hablamos de deportes, pero no es fácil tomar decisiones para el Gobierno, por más que esté todo avalado”.“Este deporte no es elitista, sacó a mucha gente adelante, pero si lo habilitás siempre habrá alguno que lo va a criticar, entonces hay que pensarlo bien”, cerró.