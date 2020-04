Miércoles 22 de abril de 2020

Elber, el brasileño que fue protagonista de la jugada polémica de la final de la Intercontinental 2001 entre Boca y Bayern Munich, repasó la acción que le quitó al Xeneize el bicampeonato del mundo.

“Fue un tiro de esquina, el balón cayó en el área, yo agarré al portero por la pierna y Sammy hizo el gol. Ahora voy a mirar de nuevo el video, ja. Lo que sé es que agarré por la pierna a un jugador que quería salir por el balón”, recordó el brasileño que jugaba para el equipo alemán.

En cuanto al árbitro, el ex delantero expresó: “Creo que fue justo. Ellos hablaron del árbitro, pero creo que fue justo”. Aunque más precisamente en la jugada que terminó con el único tanto del partido, Elber confesó que “el gol de Bayern con VAR creo que no lo daría, porque fue falta. Creo que no lo daría...”.