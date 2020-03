Jueves 12 de marzo de 2020 | 08:40hs.

A causa del gran aumento de su demanda por los crecientes casos de coronavirus en el país -que suman 21 contagiados y un muerto en tan solo una semana-, el Gobierno retrotrajo el precio del alcohol en gel y lo congeló por 90 días, para evitar la especulación con el valor de este producto.Esta decisión ya fue confirmada en el Boletín Oficial de este jueves 12 de marzo. El valor volverá a ser el del 15 de febrero, decisión que tomó la Secretaría de Comercio. Además, no se podrá modificar por 90 días, y el Gobierno intimó a las empresas que lo fabrican a aumentar la producción al máximo de su capacidad.Además, desde la Casa Rosada estudian la manera de entregarlo de forma gratuita a quienes no tengan recursos para comprarlo.Esta decisión es parte de las medidas de prevención que se adoptaron en las últimas horas para intentar evitar que se expanda el contagio de la enfermedad, que la Organización Mundial de la Salud ya la considera una pandemia con más de 125 mil infectados y más de 4500 mil muertes.Ante el avance del virus en la Argentina, el presidente Alberto Fernández avisó que fortalecerán las medidas para contenerlo: "La persona que cumple esa cuarentena tiene la obligación de quedarse, recluirse en soledad en su casa, no hacerlo voluntario como hasta el día de hoy. Si no lo cumple estará incurriendo en un delito que pone en riesgo a la salud pública".Por su parte, la Municipalidad de La Plata y empresas de transporte público de pasajeros acordaron colocar dispensers de alcohol en gel en los vehículos y garantizar la desinfección diaria de todas las unidades, con el objetivo de disminuir la posibilidad de contagio de enfermedades respiratorias.