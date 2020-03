El Gobierno restringe el ingreso de extranjeros que provengan de las zonas afectadas

Jueves 12 de marzo de 2020 | 07:20hs.





En la publicación número 1644/2020 del Boletín Oficial, se dispuso a través de la Dirección Nacional de Migraciones una serie de medidas para contener la llegada de potenciales contagiados de coronavirus. Así, se suspendió de forma transitoria la tramitación de solicitudes de admisión como "residentes temporarios" de los extranjeros que provengan de China, Corea del Sur, Irán, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda del Nortes y todos los países que conforman la Unión Europea. Lo mismo corre para quienes soliciten permiso para ingresar como 'residente transitorio'.





En el tercer artículo se subrayó que la suspensión rige para aquellos que deseen entrar a la Argentina ya sea para trabajar o no, en cualquier área en que se desempeñen.



Más adelante se informó que, también, se pausa en forma transitoria la tramitación "en los consulados argentinos de permisos de ingreso y visas como residentes temporarios".



Antes de la salida de la resolución, el presidente Alberto Fernández confirmó que la cuarentena es "obligatoria" para los pacientes en riesgo de coronavirus. Y advirtió que quienes "quiebren" la disposición "van a ser denunciados por incurrir en un delito". También atribuyó la propagación de la pandemia en la Argentina -donde ya se registran 21 pacientes- a la velocidad con la que los casos se multiplicaron en Italia. "En una semana Italia explotó, no es que fue un trayecto de meses", sostuvo.



Mientras tanto, en un mensaje desde la Oficina Oval, Trump anunció que suspenderá todos los viajes desde Europa a EEUU durante los próximos 30 días. "Es para evitar que ingresen nuevos casos a nuestro país", dijo el mandatario estadounidense. No obstante, añadió que estarán permitidas "ciertas excepciones para ciudadanos americanos" que se hayan "sometido a las evaluaciones apropiadas".



"Respondemos con gran rapidez y profesionalismo. Actuar inteligentemente hoy evitará que se propague el virus mañana", advirtió Trump, que además se refirió a la caída de los mercados. "Esta no es una crisis financiera, es una situación temporal que superaremos como nación y mundo", agregó.



El avance del coronavirus a nivel mundial

Según datos de las áreas de Salud de diversas naciones, los infectados en todo el mundo superaban los 124.000 en la tarde del miércoles. En tanto, los muertos eran más de 4600 y el virus afectaba a 113 países y territorios.



Fuera de China, la situación es especialmente preocupante en Italia, el segundo país más afectado, donde hay más de 10.100 contagios. Le sigue Corea del Sur, con más de 7.500 diagnosticados y 54 muertes. En tanto, Irán registra 291 muertos y más de 8000 casos confirmados.



Respecto de la progresión de la pandemia, la OMS no vaticinó un fin de la misma a corto plazo. "En los días y semanas por venir, prevemos un aumento del número de casos, del número de muertos y del número de países golpeados", aseguró el jefe de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Tom Hanks y su esposa, contagiados

En paralelo a las palabras de Trump, el actor Tom Hanks sorprendía a todos con un posteo en sus redes sociales. "Se nos realizó la prueba y se descubrió que dimos positivo", dijo sobre el diagnóstico sobre él y su esposa, Rita Wilson.



"Rita y yo estamos en Australia. Nos sentimos un poco cansados, como si estuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también. Para hacer las cosas bien, como se necesita en el mundo en este momento, se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y dio positiva", destacó.

