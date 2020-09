El gobierno recomendó incrementar restricciones en provincias críticas - El Territorio Misiones

Sábado 19 de septiembre de 2020

“Estamos en un tiempo donde la responsabilidad social tiene mucho que ver, pero también hace falta la responsabilidad política de los que gobernamos”, indicó.





Son ocho las provincias más comprometidas El foco del anuncio esta vez estuvo apuntado en las provincias, que muestran una curva de contagios más alta que en el Amba. "Al inicio de la pandemia, el problema estaba focalizado en el Amba. Hoy la curva de contagios es alta pero estable, y el mapa cambió", se menciona en el video que difundió el gobierno. Así, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, Salta, Neuquén y Córdoba son las provincias que más casos acumularon en los últimos 15 días, pero el problema está más allá. Ocho de esas provincias registran una alta atención en el sistema de salud. Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, Salta y Neuquén están en rojo. "Las autoridades locales seguirán siendo las que determinen qué nuevas indicaciones van a disponerse en cada territorio", aunque la recomendación del gobierno y las autoridades es aumentar transitoriamente las restricciones de circulación.

Ayer se confirmaron 11.945 nuevos casos y 197 muertes

El Ministerio de Salud de la Nación confirmóanoche 11.945 nuevos casos de coronavirus, por lo que la cifra total de contagios en todo el país se eleva a 613.658. Además, se registraron 197 muertes en las últimas 24 horas y el número de fallecidos se eleva a 12.656.



Desde el último reporte emitido, se notificaron 166 nuevas muertes. 91 hombres: 45 residentes en la provincia de Buenos Aires, 14 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (Caba), 1 residente en la provincia de Chubut, 5 residentes en la provincia de Córdoba, 1 residente en la provincia de Entre Ríos, 5 residentes en la provincia de La Rioja, 3 residentes en la provincia de Mendoza, 3 residentes en la provincia de Río Negro, 8 residentes en la provincia de Salta, 4 residentes en la provincia de San Juan y 2 residentes en la provincia de Santa Fe.



En tanto, fallecieron 75 mujeres: 37 residentes en la provincia de Buenos Aires, 14 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (Caba), 1 residente en la provincia de Chaco, 3 residentes en la provincia de Córdoba, 1 residente en la provincia de Entre Ríos, 2 residentes en la provincia de Mendoza, 3 residentes en la provincia de Río Negro, 4 residentes en la provincia de Salta, 2 residentes en la provincia de San Juan, 1 residente en la provincia de Santa Cruz, 6 residentes en la provincia de Santa Fe y 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego.



La Provincia de Buenos Aires encabeza la lista de contagios con 360.758 casos, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con 115.895.



Actualmente un total de 3.108 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, 55,9% en el Amba, 16% en Córdoba y 3,7% en Santa Fe. Por otra parte, la ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 60,1%, mientras que en el Amba llega al 67,3%.



El indicador que mide la cantidad de positivos sobre test realizados ayer se ubicó en 45,7% a nivel nacional, 31,5% en la Ciudad de Buenos Aires y 42,5% en la provincia de Buenos Aires. El número de casos descartados hasta ayer es de 907.439 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).





El gobierno nacional anunció ayer la extensión del aislamiento social obligatorio hasta el 11 de octubre y advirtió que “la pandemia no permite descuidos”, en un momento en que “la ciudadanía comienza a relajarse” y cuando los casos de coronavirus siguen creciendo en la mayor parte de América.La prórroga fue anunciada en un mensaje enviado a través de las redes sociales por la cuenta oficial de Casa Rosada, con la voz en off de una locutora que destacó que la nueva extensión, como en anteriores ocasiones, fue decidida “a partir del diálogo” con todas las provincias.“Hemos decidido mantener las medidas de cuidado hasta el 11 de octubre”, dijo la Casa Rosada en su mensaje.De esta manera, el gobierno nacional utilizó un nuevo formato para comunicar cómo será la nueva fase del aislamiento social.En la anterior etapa, por primera vez, el único protagonista del anuncio había sido el presidente Alberto Fernández, sin la compañía del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; ni del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con quienes había compartido los mensajes desde el comienzo de la cuarentena, el 20 de marzo.En el video transmitido ayer por la tarde se hizo especial hincapié en que “la pandemia no permite descuidos”, sobre todo en un momento en el que se advierte a nivel internacional que “los casos de Covid-19 continúan en aumento en América” y que “la ciudadanía comienza a relajarse”.Además, recordó que al inicio de la pandemia el problema estaba concentrado en el Area Metropolitana de Buenos Aires, pero que “el mapa cambió” y ahora “el 49,2 por ciento de los casos están en las provincias”, casi el mismo porcentaje que el Amba, cuando hasta mayo era sólo del 7 por ciento.Por eso, el gobierno nacional pidió a las provincias críticas que “aumenten las restricciones” para reducir la circulación y los contagios, debido a que existe “alta tensión en el sistema de salud”.Para graficar, citó los ejemplos de Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, Salta, Neuquén y Córdoba, como las provincias que “más casos acumularon en los últimos 15 días”.Además, indicó que ocho de esos distritos “muestran una alta tensión en su sistema de salud”.Y remarcó que el “aislamiento temprano y el compromiso de la sociedad” permitió fortalecer un sistema de salud “que no hubiera sido capaz de dar repuesta”.Por último, el Ejecutivo insistió en su mensaje a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención contra el Covid-19, como el lavado frecuente de manos, mantener el distanciamiento de dos metros, evitar las reuniones en espacios cerrados y el uso de barbijos caseros.Muchos de estos conceptos habían sido adelantados por el propio Alberto Fernández al encabezar ayer al mediodía un acto en el hospital Churruca, en el que adelantó que por la tarde se iba a emitir el decreto de extensión del aislamiento social y obligatorio, cuya etapa actual finaliza mañana.Luego del encuentro con Kicillof, y Rodríguez Larreta, en la Residencia de Olivos -como es habitual antes de anunciar una nueva fase del Aspo-, el mandatario adelantó que se incrementarían las medidas “donde se deban profundizar para evitar el contacto” en zonas en las que los casos de contagios son altos, y remarcó que el objetivo del gobierno “es que, de una vez por todas, la curva de contagios comience a bajar”.