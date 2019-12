El gobierno recibió a la Mesa de Enlace y analiza modificaciones

Martes 24 de diciembre de 2019

“Tenemos una diferencia semántica” Si bien los protagonistas resaltaron como “positivo” el encuentro, el campo se fue con las manos vacías. Ante los representantes de los productores, el presidente admitió que las retenciones son un impuesto regresivo, pero ratificó su incremento del 30 al 33% para la soja y del 12 al 15 por ciento para productos como el trigo y el maíz, entre otros, que el Congreso habilitó a la Casa Rosada con la ley de emergencia económica que se promulgó ayer. Los referentes agrarios llegaron con una postura conjunta y le platearon al presidente que “no se aplique” el aumento del 3 por ciento, que según el titular de la Rural representa unos 800 millones de dólares. Desde el gobierno nacional, en tanto, calcularon que el impacto de esos tres puntos adicionales suma en total unos 250 millones de dólares. Además, solicitaron la aplicación de un mínimo no imponible general por cantidad de toneladas, generalizando la exención impositiva e incluso beneficiando el control. En ese punto, sobre la segmentación de los productores por tamaño y distancia de los puertos, Basterra adelantó que se modificará de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Lejos del clima de batalla que atravesó a la Argentina por la implementación de la resolución 125, en 2008, los representantes del campo advirtieron que hay “mucha angustia” y “enojo” entre los productores y que anunciaron que buscarán desactivar las medidas de fuerzas que lanzaron algunas organizaciones. Sobre el punto, Pelegrina dejó en claro la posición del sector. “Tenemos una pequeña diferencia semántica con el ministro Basterra, nosotros no hemos pedido ni solicitado que estén en el 30% tampoco, y hoy solicitamos que se elimine el incremental, pero no convalidamos las retenciones”.

Alberto Fernández confirmó la visita del FMI

El presidente Alberto Fernández recibió ayer en Casa Rosada a los referentes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Daniel Pelegrina (Sociedad Rural), Jorge Chemes (Confederaciones Rurales), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Carlos Iannizzotto.Del encuentro, participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.En conferencia de prensa, Basterra calificó a la reunión como “muy productiva” y señaló que fue el primer paso para “generar un canal de trabajo y de diálogo conjunto para avanzar hacia mecanismos que permitan que el aporte del campo sea cada vez más fructífero”.Basterra destacó que “en este desafío de poner a la Argentina de pie el campo es un socio fundamental” y afirmó que “el presidente plantea que las retenciones tienen que ir disminuyendo, que no son un instrumento deseable para el funcionamiento de la economía, pero la responsabilidad que le cabe hace que tenga que ser analizado en mucho detalle el pedido de las entidades” agropecuarias.“Hemos discutido el futuro que queremos, lo que tenemos hoy son medidas extraordinarias que esperamos que en el más breve lapso posible vayan atenuándose”, indicó el ministro Basterra.Y sostuvo que “explícitamente el presidente propuso la modificación para que se incluya el tratamiento segmentado de los pequeños productores y el tratamiento específico para aquellas regiones que están lejos de los puertos”.“El presidente ha tenido su primera reunión sectorial, que ha sido con representantes de las entidades agropecuarias”, destacó Basterra y dijo que la reunión sirvió para “profundizar el análisis de las medidas que representa la Ley de Emergencia” y para “generar un canal de trabajo y de diálogo para evaluar los impactos que tienen estas medidas”.Acompalado por los representantes de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria y Coninagro, el ministro remarcó en una conferencia de prensa que el objetivo es “avanzar hacia mecanismos que permitan que los aportes del campo sean más fructíferos, más amplios”.Del lado de las entidades, reclamaron en conjunto que no se produzca el aumento de un 3 por ciento de aumento en las retenciones. “Ha quedado comprometido el presidente a respondernos respecto a ese 3 por ciento de incremental de retenciones”, informaronBasterra respondió al respecto que Alberto Fernández “con absoluta responsabilidad plantea que las retenciones tienen que ir disminuyendo”.“No son un instrumento deseable para el funcionamiento de una economía”, añadió.El presidente Alberto Fernández, en diálogo con los periodistas acreditados de Casa Rosada, dijo que su “preocupación es tratar de ordenar esto” y manifestó que “con Martín (Guzmán, el ministro de Economía) decimos que hay que tranquilizar la economía, a la Argentina, y estar todos un poco más tranquilos para empezar el año”.“Hay que mirar un poco para adelante, pero tenemos que saber dónde estamos parados. Ahora mi preocupación es estabilizar la economía, tranquilizar la economía para estar todos un poco más tranquilos”, afirmó cuando lo consultaron por el estado general del país.Confirmó que habrá una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los próximos días, y que la deuda es un “condicionante”.El presidente, que concurrió a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada para saludar con motivo de las tradicionales fiestas de fin de año a los allí acreditados, indicó que se va a integrar “lo más rápidamente” una comisión para estudiar el tema de las denominadas jubilaciones de privilegio.“Creo que es necesario ordenar eso, porque si no tenemos jubilados de primera y jubilados de segunda”, consideró y anticipó que “los jubilados van a tener su aumento en marzo, como estaba previsto, y vamos a ver cómo lo vamos a hacer porque la situación es muy compleja. Todos los jubilados tuvieron un aumento en diciembre de casi el 9 por ciento”.Poco y nada quiso decir sobre su antecesor Mauricio Macri, aunque dejó alguna crítica solapada. “Esta es la Argentina que todos vemos, creo que hay que dejar de hablar de la herencia, mirar para adelante, pero necesariamente hay que ver donde estamos parados, porque si no la gente se confunde. No estamos en el mejor de los mundos, claramente”, dijo.