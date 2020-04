El Gobierno prohibió con un decreto los despidos por 60 días

Miércoles 1 de abril de 2020 | 07:55hs.





"No tenemos que caer en el falso dilema de que es la salud o es la economía. Una economía que cae, siempre se levanta. Pero una vida que termina no la levantamos más", aseguró el fin de semana.



"Hemos hecho todo lo necesario para sobrellevar este momento económico. Por eso, como hicimos un esfuerzo muy grande, no me resulta grato ver que alguien despide a un empleado", sentenció.



"Si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad. No podemos en semejante crisis desamparar a alguien dejándolo sin trabajo. Acá de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder más", aseveró y remató: "Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos, y así lo voy a hacer respetar".

El presidente Alberto Fernández dispuso, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado este miércoles a la noche, la prohibición, por un período de 60 días, de "los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor", como así también las "suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo".Así lo hizo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020 publicado en un suplemento de la edición del Boletín Oficial, con la firma del mandatario; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y de los ministros, en el marco de las medidas que viene tomando el Ejecutivo para paliar el impacto económico de la pandemia de coronavirus."Resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales", asevera la norma en sus fundamentos.En este sentido, señala que decisiones de ese tipo no serían "más que una forma de agravar en mayor medida los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio procura remediar".En su artículo cuarto, el decreto publicado en una edición suplementaria del Boletín Oficial establece que "los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto" en la norma, "no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales".Cuando el domingo anunció la prórroga de la cuarentena hasta el 12 de abril, el Presidente disparó contra los empresarios que, ante la caída de la actividad producto del coronavirus, reducen su plantilla.