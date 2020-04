El Gobierno oficializó los créditos a tasa 0 para monotributistas y autónomos

Sábado 25 de abril de 2020 | 09:00hs.

A través del Banco Central, el Gobierno reglamentó los créditos a tasa 0 con los que buscará suplir la falta de ingresos de monotributistas y trabajadores autónomos, afectados por la parálisis económica debido al coronavirus.A este beneficio -con un tope de 150 mil pesos- podrán acceder unos 900.000 autónomos y 500.000 inscriptos en el régimen simplificado de todas las categorías. Incluso los de la A y B, siempre que no hayan obtenido el Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000 que comenzó a pagar la Anses.El BCRA reguló que las entidades financieras deberán otorgar las financiaciones en pesos y a tasa cero, previstas en el Decreto N°332/2020, a todos los clientes que las soliciten.A los fines de verificar quiénes son elegibles, por hasta qué monto y en qué entidad, los bancos solamente deberán consultar el listado de beneficiarios que dará a conocer la AFIP.Desde el momento en que la solicitud sea presentada, la entidad financiera contará con hasta dos días hábiles para proceder a la acreditación de la financiación, y las mismas deberán ser acreditadas en la tarjeta de crédito emitida por el banco del solicitante.Las entidades deberán permitir a los clientes pedir el beneficio a través de Internet. Si el solicitante no cuenta con una tarjeta de crédito, el banco deberá emitirle una sin costo, con un límite de compra igual a la financiación que se le acredite.La financiación deberá ser acreditada en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas. El límite de crédito disponible se ampliará por el importe acreditado en cada cuota, pero no se podrán obtener adelantos de efectivo con la tarjeta.Los monotributristas y autónomos que accedan a estos créditos tampoco podrán comprar dólares para atesoramiento hasta que terminen de saldar la deuda, ni operar divisas a través del “dólar Bolsa” o del “contado con liqui”.La plata se devolverá en 12 cuotas mensuales, a tasa cero y Costo Financiero Total cero. Y habrá, además, seis meses de gracia, por lo que el préstamo comenzaría a saldarse en octubre. Quien tome los $150.000, entonces, devolvería entre octubre y septiembre de 2021, $12.500 mensuales.