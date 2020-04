El Gobierno nacional va a revisar los sistemas para la compra de alimentos

Martes 7 de abril de 2020 | 08:57hs.

Luego de la polémica desatada por la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que pagó productos a precios muy por encima de los valores máximos recomendados por el propio gobierno nacional, la administración central decidió modificar los sistemas de compra. Lo hizo a través de una decisión administrativa de la jefatura de Gabinete, que encabeza Santiago Cafiero, con la que se fija como tope para cualquier compra el valor que figure en el plan de precios máximos. Ante esto, se revisarán las licitaciones que todavía no fueron ejecutadas y que superen ese tope.











En el mismo sentido, durante una entrevista que brindó el lunes por la noche al canal Todo Noticias, el presidente Alberto Fernández advirtió que no tolerará la "cartelización" de algunos sectores de proveedores del Estado. El Presidente consideró esa actitud intolerable en el marco de crisis en el que se encuentra el país, por lo que determinó que se fije como tope los precios máximos y que se revea cualquier licitación que no cumpliera con ese límite.

Durante la noche del lunes se realizó una reunión en la Quinta de Olivos, allí se decidió modificar la forma de contratación en el Estado como consecuencia de lo ocurrido en el Ministerio de Desarrollo Social, que pagó precios de alimentos de urgencia por la pandemia por encima de los valores testigo que maneja la Sigen. El ministro Daniel Arroyo había explicado que se vio obligado a pagar esos precios porque ninguna empresa le quería vender a menos y que se le "plantaron", según da cuenta el sitio de noticias del diario Página/12. Y agrega que Aante la disyuntiva de dejar a comedores y merenderos sin alimentos básicos en plena cuarentena, optó por pagar los valores que le exigían.





El presidente Alberto Fernández, si bien aceptó las explicaciones de Arroyo, por la noche lo convocó junto a Cafiero para buscar la manera de que eso no volviera a suceder. En una entrevista a la señal TN, el Presidente explicó que se trataba de "bolseros", proveedores de alimentos que tenían larga data en el Estado, y que ahora buscaban aprovecharse de la crisis. "No podemos permitir que se abuse de la gente", afirmó. Además, reveló que Arroyo había iniciado una investigación interna en el ministerio para determinar si algún funcionario que participó del proceso había incurrido en corrupción. Fernández, obviamente, adelantó que no apañaría a ningún corrupto que hubiera en su gobierno. "Si hubo un acto ilícito voy a ser el primero en perseguirlo", aseguró.